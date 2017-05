Königsfeld Die Schau der ganz besonderen Berufe

Das Ehepaar Feder organisiert eine Handwerkerschau: Über 30 Handwerker stellen ihre Gewerke vor.

Königsfeld – Die Faszination für das Handwerk veranlasst Annette und Heinz Feder zu einer ganz besonderen Aktion. Auf ihrem Betriebsgelände in Erdmannsweiler werden am Sonntag, 28. Mai, über 30 Handwerker ihre Gewerke vorführen. An diesem Sonntag wird es für die Besucher einiges zu entdecken geben. So reicht die Palette vom Ofensetzer über den Buchbinder bis hin zur Vergolderin, dem Schindelmacher sowie der Teddybärenmacherin.

Die Idee zu einer solchen Ausstellung reift beim Ehepaar Feder seit zwölf Jahren, so berichten sie im Gespräch. Damals waren die beiden in Wittendorf im Kreis Freudenstadt bei einer ähnlichen, aber deutlich kleineren Ausstellung. Heinz Feder fing in der Folge an, Adressen zu sammeln und Kontakte zu knüpfen. Anfang diesen Jahres wurde das Vorhaben dann konkreter. Bei einem Speckvesper mit potentiellen Helfern, so erinnern sie sich, sagten diese, begeistert vom Vorhaben, rasch ihre Unterstützung zu.

Heinz Feder selbst ist dem Handwerk schon von Berufs wegen verbunden. Als Dachdecker liegt das nahe. Doch seine Liebe zum Handwerk geht noch weiter. Die unter anderem für Schwarzwaldhäuser typischen Holzschindeln sind das Spezialgebiet seines Unternehmens. Zwar verarbeitet er dort meist industriell gefertigte Schindeln, gelegentlich aber spaltet er noch selbst. Diese Fertigkeit wird Heinz Feder auch bei der Ausstellung auf seinem Gelände zeigen.

In eine ganz andere Richtung geht das Handwerk seiner Frau: Annette Feder fertigt Stoffbären aus Naturmaterialien. Aus Holzwolle als Füllung, Wollstoff als Fell und Glasaugen entstehen so knuffige, teils selbst entworfene kleine Kameraden. Auch sie ist bei der Ausstellung dabei. "Uns ist es wichtig, dass mit Handarbeit und Begeisterung sowie Zufriedenheit etwas entsteht", erklären Heinz und Annette Feder ihre Faszination.

Einfach war es für Feders nicht, die große Zahl von über 30 Ausstellern zusammen zu bekommen. Die meisten der Aussteller betreiben ihr Handwerk als Hobby. Nur zehn führen es gewerblich aus. Viele persönliche Gespräche und Besuche waren notwendig, erinnert sich Heinz Feder. "Das glich richtigem Klinkenputzen. Telefonate hätten sicher nicht gereicht", ist er sich sicher. Meist jedoch fand er mit den Handwerkern schnell eine persönliche Wellenlänge und so folgten auf seine Anfragen nur zu gerne Zusagen. Das Herkunftsgebiet der Aussteller ist groß. Sie kommen aus dem Schwarzwald, vom Oberrhein und auch aus dem Schwäbischen nach Erdmannsweiler.

Das Betriebsgelände der Firma Feder wird für die Ausstellung nahezu komplett umgekrempelt. So wird zum Beispiel die große Halle mit rund 400 Quadratmetern Fläche für die Ausstellung ausgeräumt. Die Pferde müssen während der Ausstellung in den Stall. Auf der Koppel wird ein großes Festzelt aufgestellt, in dem Mitglieder des Fußballclubs Fischbach für die Bewirtung der Besucher sorgen. Froh sind die Organisatoren, dass es ihnen gelingen wird, die Veranstaltung bei jeder Wetterlage anzubieten. "Auch schlechtes Wetter wird für uns fast kein Problem sein", ist sich Annette Feder sicher.

Viel Platz wird für ein Kinderprogramm benötigt. Die kleinen Besucher dürfen an diesem Tag gebrannte Ziegel bemalen und so farbenfrohe Erinnerungen mit nach Hause nehmen. Sie sind auch eingeladen, mit zwei Musiklehrern zu singen. Für die eigentliche musikalische Unterhaltung der Besucher sorgt das Quintett "Einfach so", das sich speziell für diesen Anlass zusammengefunden hat. Außerdem wird die Alphornbläsergruppe "Dreiklang" aus Obereschach auftreten.

Der Zeitplan

Die Handwerksausstellung findet auf dem Betriebsgelände der Dachdeckerei Feder in Königsfeld-Erdmannsweiler an der Burgberger Straße 20/1 statt. Um 11 Uhr ist Eröffnung mit Bürgermeister Fritz Link. Die Vorführungen der Handwerker dauern bis 18 Uhr. Für Essen und Trinken sorgt der FC Fischbach im Festzelt. Die musikalische Unterhaltung übernehmen die Gruppe "Einfach so" und die Alphornbläsergruppe "Dreiklang" aus Obereschach. Für Kinder wird ein spezielles Unterhaltungsprogramm angeboten. Der Eintritt zur Ausstellung ist frei. Parkmöglichkeiten sind ausgewiesen. (put)