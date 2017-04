Königsfeld Die Königsfelder Gesamtwehr leistet wichtige Arbeit

Die Kameraden rücken 2016 insgesamt 48 Mal aus. Dabei sind technische Hilfeleistungen ein Schwerpunkt

Insgesamt 48 Mal rückten im vergangen Jahr die Abteilungen der Feuerwehr Königsfeld aus. Das ist die Bilanz, die Kommandant Erich Dieterle bei der Jahreshauptversammlung im Haus des Gastes bekannt gab. Thematisiert wurde aber auch das Feuerwehrkonzept 2020 und die Zukunft der Wehr.

Die Vielzahl der Einsätze machten im vergangenen Jahr technische Hilfeleistungen aus, für die die Wehr 30 Mal ausrückte, schilderte Feuerwehrkommandant Erich Dieterle. Darunter seien zunehmend Türöffnungen. Ein "kurioser" Einsatz sei der Gaststättenbrand im Restaurant Günthers gewesen, der durch Orts- und Straßenverwechslungen geprägt war.

Der Kommandant dankte den Feuerwehrmännern und -frauen für ihren Einsatz und betonte, wie wichtig die Zusammenarbeit ist: "Die Arbeit der Feuerwehr ist Teamarbeit", sagte er. Die Kameraden könnten sich aufeinander verlassen. Zum Jahresbeginn bestand die Gesamtwehr aus 128 aktiven Mitgliedern. Dazu kommen 70 Personen in der Alterswehr, 36 Jugendliche in der Jugendfeuerwehr und 22 Musiker im Spielmannszug Burgberg.

Auch Bürgermeister Fritz Link fand lobende Worte: "Das ist eine beeindruckende Bilanz, die die Feuerwehr geleistet hat", sagte er. Dabei betonte er, dass der freiwillige Dienst zum Wohl der Gesellschaft in der heutigen Zeit alles andere als selbstverständlich sei. "Wir vertrauen auf Ihren freiwilligen, ehrenamtlichen Einsatz", sagte er. Daher sei es der Gemeinde wichtig, diesen Einsatz wertzuschätzen. So investierte Königsfeld 2016 rund 260 000 Euro in neue Ausrüstung, darunter ein neues Fahrzeug für die Kernortswehr, bei dem der Eigenanteil der Gemeinde bei rund 140 000 Euro gelegen habe.

Im Zuge des Feuerwehrkonzepts 2020 stehe im laufenden Jahr ein neues Fahrzeug für die Feuerwehr Weiler mit einem Eigenanteil von rund 120 000 Euro an. "Wir arbeiten das Konzept konsequent ab", versicherte der Bürgermeister.

Von einem erfolgreiches Jahr berichtete Jugendleiter Wolfgang Ohnmacht. So konnte die Jugend aus Burgberg beim Schwimmwettkampf in Bad Dürrheim einen verdienten dritten Platz feiern. Zudem waren die Jugendlichen bei der Prüfung für die Jugendflamme 1 erfolgreich. Daneben beteiligte sich der Feuerwehrnachwuchs an der Aktion Saubere Landschaft und an der Verabschiedung des alten Löschgruppenfahrzeugs. Beim 24-Stunden Dienstwochenende beschäftigten sich die Jugendlichen mit verschiedenen Themen, wie zum Beispiel einem Gebäudebrand, der Ersten Hilfe und dem Verletztentransport über unwegsames Gelände.

Über die neue Ausrücke-Ordnung, bei der immer zwei Abteilungen alarmiert werden, sprach der stellvertretende Kreisbrandmeister Reinhold Engesser. "Es bedeutet Veränderung. Es bedeutet, aufeinander zuzugehen", sagte er. Es könne nur funktionieren, wenn die Abteilungen gemeinsam proben. Auch er betonte, dass es nicht mehr leicht sei, neues Personal für den Dienst zu gewinnen. Die Menschen machen sich zu wenige Gedanken darüber, dass Notstände nur gemeinsam bewältigt werden können: "Einer allein ist allein."

Ehrungen

Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurden Rolf Seckinger von der Feuerwehrabteilung Neuhausen und Dieter Kieninger von der Feuerwehrabteilung Buchenberg mit dem Feuerwehrehrenzeichen in Gold ausgezeichnet. Frank Gröber von der Feuerwehrabteilung Erdmannsweiler und Felix Falb von der Feuerwehrabteilung Neuhausen wurden zu Löschmeistern befördert. (tol)