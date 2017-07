Königsfeld Die Burg tanzt Salsa

Die Band Compadres – Salsa con Corazon sorgt für gute Laune beim Burgspektakel

Königsfeld (mwi) Die Band Compadres – Salsa con Corazon begeistert in Königsfeld beim Burgspektakel. Die siebenköpfige Gruppe um Frontsängerin Theresa Gigante dos Santos versprüht am Donnerstagabend Salsa-Flair in der Burg. Die rund 60 Zuschauer wurden mit feinstem afrokubanischem Klang und einem Mix aus Samba und Latinjazz verwöhnt.

Zu Beginn des Auftritts lauschen die Besucher sitzend, mit dem Bein wippend, kopfnickend oder mit geschlossenen Augen den mitreißenden Rhythmen. Doch spätestens als das erste Samba-Stück ertönt, zieht es dann doch den ein oder anderen vor die Bühne, um zu tanzen. Dazu zählt auch Verena Hochberg, die bereits seit 20 Jahren bei Auftritten der Band dabei ist. Dabei sein bedeutet "unheimlich viel Spaß", sagt sie. "Die flotte Musik passt sehr gut zur Burg", sagt Hochberg, sichtlich begeistert. Die flotten Rhythmen haben es ihr angetan.

Die Band verkörpert eine Einheit. Die Musiker interagieren mit dem Publikum, erklären im Vorfeld der spanischen Texte deren Bedeutung. Zudem sind sie nicht verlegen, immer wieder auf den freien Platz vor der Bühne, der zum Tanzen einlädt, hinzuweisen. Der Spaß kommt nicht zu kurz. Die Kombination aus Saxophon, Trompete, Trommeln, Schlagzeug, Bass und Gitarre prägt den voluminösen Klang. Dazu stößt die eindrückliche Stimme der Portugiesin Theresa.

In jedem Stück drücken die Instrumentalisten mit verschiedenen Solos ihren musikalischen Stempel auf. Zu diesen Musikern zählt auch Hans Haller, der Gründer der Formation. "Der afrokubanische Sound ist schon lange meine Liebe", sagt er. Es sei die "Welt des Rhythmus", die die Band antreibt. Haller beschreibt den Klang als "Gute-Laune-Musik". "Die Menschen sollen Spaß daran haben", sagt er.

Der Tag war zuvor bestimmt von wechselhaftem Wetter, doch in den Abendstunden ging es in die richtige Richtung. Beate Berg-Haller, Vorsitzende des Vereins Burgspektakel Königsfeld, stellt zu Beginn des Konzerts fest: "Über Königsfeld lacht die Sonne." Unter diesem Credo verbrachten die Gäste den Abend.