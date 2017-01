Königsfeld Der Königsfelder König der Loipe

Klaus Weiß engagiert sich weiter für seinen Sport – auch in der Nachbarschaft von Obereschach. Sein Spurgerät funktioniert auch bei geringer Schneehöhe

Königsfeld – Den weißen Winter lange herbeigesehnt haben nicht nur die alpinen Skifahrer, auch die Langläufer in die Region, ob mit sportlichem Anspruch oder unter dem Aspekt der Gesundheit und Fitness, standen schon lange in den Startlöchern.

Seit dem ersten Schneefall vor drei Wochen können die Freunde des weißen Winters jetzt ihren sportlichen Ambitionen folgen und sich auf die Strecke machen. In vielen Gemeinden stehen Mitarbeiter bereit, um Loipen zu spuren und zu erhalten. Besonders komfortabel hat es die Gemeinde Königsfeld. Hier fühlt sich Klaus Weiß vom gleichnamigen Sportgeschäft in Obereschach seit vielen Jahren schon zuständig für die zwischen Königsfeld und Mönchweiler verlaufende Loipe, die durch die sogenannte Enzianwiese führt.

Klaus Weiß, selbst mit vielen internationalen Titeln bedachter Langläufer und bereits eine deutsche Sportlegende, möchte das Interesse am Langlaufsport fördern und erhalten und hat es sich zur Aufgabe gemacht, sobald es die Schneelage erlaubt, die Loipe anzulegen und auch zu erhalten. Ein bereits vor Jahren erstandenes Zuggerät auf Basis eines Yamaha-Quadfahrzeugs wurde von Klaus Weiß mit ganz speziellen Spurgeräten bestückt, um damit die Loipe anzulegen und möglichst lange zu erhalten. Und dies gelingt dem Obereschacher auch bei mäßiger Schneelage. Dank vieler Erfahrungen, die er während sportlicher Einsätze vorrangig in Skandinavien sammeln konnte, wusste er um die besonderen Anforderungen an die Geräte und konnte sich im Laufe der Jahre auch die notwendige Technik aneignen. Rund 15 000 Euro hat Klaus Weiß bisher investiert – und da sei der überbreite Transportanhänger, der benötigt wird, um das Spurgerät zu transportieren, noch gar nicht dabei.

Mit diesen Mitteln ist der Sportler Weiß jetzt in der Lage, die einmal angelegte Loipe zu pflegen und zu erhalten. Alle drei Tage begibt er sich mit seinem Gerät vorrangig am späten Nachmittag auf die Enzianwiese. Drei bis vier Stunden Einsatzzeit für die zwischen acht und zwölf Kilometer lange Loipe muss er jeweils investieren.

Die Enzianwiese liegt an der Neuhauser Straße und sei durch ihre tiefe Lage immer etwas kälter als die Umgebung und daher ideal, weiß Klaus Weiß. Für die Langläufer, denen sowohl eine Doppelspur als auch eine Skatebahn zur Verfügung steht, stehen nahe des Königsfelder Schwimmbad und am anderen Ende am Wolfsteich bei Mönchweiler ausreichend Parkplätze zur Verfügung. Viele begeisterte und dankbare Langläufer und natürlich die Gemeinde Königsfeld als Touristikstandort profitieren von diesem ehernamtlichen Service. Auf die Frage nach seinen Motiven gibt der 72-jährige Klaus Weiß zur Antwort, dass er es ein wenig als moralische Verpflichtung sehe, hier für andere Sportler tätig zu werden. Außerdem sei es natürlich auch eine gute Werbung für Sport Weiß in Obereschach.

Loipe Enzianwiese

Die Loipe verläuft von der Neuhauser Straße Richtung Mönchweiler. Je nach Schneelage und Bodenbeschaffenheit ist die Loipe zwischen acht und zwölf Kilometer lang und durch ihr günstiges Höhenprofil auch für Anfänger geeignet. Bei schönstem Winterwetter läuft man hier ausschließlich im Sonnenschein. Start- und Endpunkt sind in Königsfeld der Parkplatz am Freibad und in Mönchweiler der Wolfsteich, der ebenfalls ausreichend Parkmöglichkeiten bietet.