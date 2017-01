vor 19 Stunden Kirsten Strötgen Königsfeld Deftige Späße und Frauen-Gesang

Spritziges-freches Kabarett und ein Gesangstrio mit wundervollen Balladen und Liedern. In Königsfeld, im festlich dekorierten Haus des Gastes, konnte man am vergangenen Freitag diesen Ohren- und Augenschmaus genießen. Das Vocaltrio The Certain Something (frei übersetzt: Das gewisse Etwas) aus Niedereschach sorgte für Gänsehautmusik. Die Moderation übernahm Humoristin und Temperamentbündel Sabine Schief aus Untertürkheim.

