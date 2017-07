Königsfeld Das große Spektakel kann beginnen

Am Freitag, 14. Juli, öffnet sich der Vorhang für das 19. Burgspektakel auf der Ruine Waldau. Bis zum 29. Juli gibt es am historischen Schauplatz ein vielseitiges Programm mit Kindertheater, Kabarett und Musik für alle Altersgruppen. Im Mittelpunkt stehen dabei die Aufführungen der Eigenproduktion des Burgtheaters, die auch den Auftakt bildet

Die Proben des Burgtheater-Ensembles zum Stück „Wenn du geredet hättest, Desdemona“ haben nach Auskunft des Regie führenden Götz Knieß bereits im Februar begonnen. Im Mittelpunkt stehen ungehaltene Reden ungehaltener Frauen, ohne die die Geschichte namhafter Künstler und Theologen neu geschrieben werden müsste. Bei den zahlreichen Spekulationen der 1996 verstorbenen Schriftstellerin Christiane Brückner wird die Fantasie des Publikums zum Spielen eingeladen und viel Aufmerksamkeit eingefordert. Das etwas andere Theaterstück hat keine durchgängige Handlung. Es setzt sich aus sechs Blöcken zusammen, die sich über einen Zeitraum von 2500 Jahren erstrecken. Und doch hat jede Epoche etwas gemeinsam.

Die besondere Herausforderung für die Laiendarsteller, bei denen Johanna Zelano, Eva-Maria Lang und Martina Duffner ihr Debüt geben, liegt laut Knieß darin, den Monolog zu spielen. Hilfreich zur Seite stehen ihnen Elemente wie Musik, Bilder, ein Mann und natürlich die Burg selbst, die erneut eine tolle Kulisse für das Königsfelder Sommerkultur-Ereignis bietet. „21 Frauen und Männer stehen mit diesem Stück auf den Brettern, die die Welt bedeuten und werden einmal mehr das Publikum verzaubern“, betreiben Regisseur Knieß, Ursula Biebinger, Vorsitzende des Vereins Burgspektakel Königsfeld, und Touristinfo-Leiterin Andrea Hermann Werbung in eigener Sache.

Neben der Theater-Eigenproduktion stehen zahlreiche weitere Kultur-Abende sowie Familienveranstaltungen auf dem Programm. Am 16. Juli lädt das Familien-Theater „Am Ende der Welt“ ab 15 Uhr Kinder mit ihren Eltern und Großeltern zu einem Besuch ein. Abends geht es um 20 Uhr mit dem Kabarett „Nord-Süd-Gefälle“ mit Mike und Aydin lustig und komisch weiter, wenn ein Engländer und ein Türke ihre Klischees ausplaudern. Mit den bekannten „Compadres“ wird am 20. Juli ein musikalischer Abend mit Salsa, Samba und einer Brise Latin-Jazz gefeiert.

Ein zweites Theaterstück für die ganze Familie gibt es am 23. Juli ab 15 Uhr mit dem Titel „Tranquilla Trampeltreu – die beharrliche Schildkröte“. Wenige Stunden später, um 20 Uhr, lädt Heike Sauer alias „Marlies Blume“ zum Schwäbischen Kabarett ein. Die Schwertgosch spricht aus den Herzen der Frauen und nimmt das Publikum im Raumschiff Enterprise mit auf eine Reise durch unendliche Weiten und Möglichkeiten, die noch nie ein Mensch zuvor erforscht hat.

Mit dem Duo Arno Haas und Jürgen Waidele wird am 26. Juli mit einer zünftigen Party in die Ferien gestartet. Musikalische Akzente setzt auch die A-capella-Gruppe „Unduzo“ am 28. Juli. Die Band hat bereits mehrere Kleinkunstpreise gewonnen.

Termine und Kontakt

Die Theater-Eigenproduktion "Wenn du geredet hättest, Desdemona" wird insgesamt sechsmal aufgeführt – neben dem Auftakt am 14. Juli noch am 15., 21., 22., 27. und 29. Juli. Diese Veranstaltungen finden stets auf der Burg statt. Falls ein oder mehrere Termine wegen schlechten Wetters zeitlich verschoben, ins Haus des Gastes Königsfeld verlegt oder ganz ausfallen müssen, kann man dies über eine Wetterhotline 0173/6586887 zwei Stunden vor Beginn der Veranstaltung und über die Internetseite www.burgspektakel-koenigsfeld.de erfahren. Hier sowie telefonisch unter 07725/800945 sind Karten und weitere Infos rund um Veranstaltungen des Burgspektakels erhältlich. (log)