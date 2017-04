Königsfeld Das Ende eines Reitvereins: Schluss nach über 45 Jahren

Reitverein Königsfeld wird bis Jahresende aufgelöst. Gespräche zur Nachnutzung des Geländes laufen. Ein Konzept gibt es bereits.

Der Reitverein Olympia Königsfeld wird bis zum Jahresende aufgelöst. Wie bereits bekannt wurde, ist die Liquidation bei der jüngsten Hauptversammlung Ende März beschlossen worden. Das Ende des Vereins, der 1972 gegründet wurde, hatte sich schon lange angedeutet und konnte nicht mehr abgewendet werden.

Der Vorsitzende des Reitvereins, Jürgen Schulz, der nun als sogenannter Liquidator fungiert, muss mit seinem Vorstandskollegen bis Jahresende die Geschäfte des Vereins abwickeln. Dazu gehört das Kündigen von Versicherungen sowie Abmeldungen bei Reiter- und Sportbund. Dazu, dass es aus Sicht der Verantwortlich zur Auflösung letztlich keine Alternativen mehr gab, hat eine Reihe von Umständen geführt. "Das Problem war, dass alles am Vorstand hing", sagt der Vorsitzende. Von den Mitgliedern sei schon vor Jahren kaum jemand zu den Veranstaltungen gekommen. Beispielsweise 2012, als der Verein sein 40-jähriges Bestehen feierte und Probleme hatte, helfende Hände für die Organisation zu finden.

An die Versammlung im März wird sich Jürgen Schulz nur ungern erinnern. "Da ging es heiß her", sagt er. Der Vorstand sei dort auch unter der Gürtellinie angegriffen worden. Es gab von einigen Anwesenden zudem Versuche, kurzfristig einen neuen Vorstand zu bestimmen – es fand sich jedoch keine ausreichende Anzahl an Personen. Folglich sei, wenn die bisherigen Vorstandsmitglieder nicht mehr kandidieren, schon rein rechtlich die Auflösung des Vereins notwendig.

Die gute Jugendarbeit des Reitvereins bleibe weiter bestehen, so Jürgen Schulz. Der Nachwuchs trainiert mit dem Reitlehrer Joachim Kurz auf dem Fischerhof in Hammereisenbach. Das eigene Vereinsgelände in Königsfeld wird von den Vereinsmitgliedern seit Jahren nur wenig genutzt. Wie genau die Lösung aussieht, damit jungen Reiter weiter trainieren können, sei jedoch noch offen.

In Folge der Auflösung wird das Vereinsvermögen an die Gemeinde Königsfeld gehen. Besonders interessant dürfte für die Kommune das Grundstück des Reitvereins sein. Dorthin soll nach SÜDKURIER-Informationen der Königsfelder Tennisclub umziehen, damit ein Investor auf dem bisherigen Grundstück des Tennisclubs sein Projekt realisieren kann. Bürgermeister Fritz Link möchte sich hierzu noch nicht äußern. Zwar laufen in dieser Sache bereits Gespräche, etwas Spruchreifes gebe es aber noch nicht. Möglich sei aber, so bestätigt Fritz Link, dass eine Nachnutzung erneut für sportliche Belange in Betracht kommt. Sollte nach Auflösung des Vereins Geld in die Gemeindekasse fließen, so soll dieses für die Förderung des Sports in der Gemeinde eingesetzt werden.

Das Ende des Reitvereins sei, so der Verwaltungschef, sehr bedauerlich. Der Bürgermeister sieht jedoch eine allgemeine Entwicklung, die in vielen Vereinen zunehmend zum Problem wird. "Es gibt immer weniger Leute, die in einem Verein Verantwortung übernehmen", sagt Fritz Link.

Diesen Eindruck bestätigt auch Jürgen Schulz. Das Interesse, sich in Vereinen zu engagieren, gehe nach seiner Wahrnehmung zurück. "Auch ein Ehrenamt will keiner mehr übernehmen", sagt Jürgen Schulz. Früher sei dies noch eine Ehre gewesen, einem Verein vorzustehen. "Heute ist sich jeder selbst der nächste." Trotzdem hofft Jürgen Schulz, der sich nun Liquidator des Vereins nennen muss, seine Mitglieder für einen letzten Einsatz noch einmal zu motivieren. Nämlich dann, wenn es um den Rückbau auf dem Vereinsgelände geht. Ein letzter Arbeitseinsatz, auch wenn der Verein danach Geschichte ist.

Liquidation

Das Ende eines Vereins wird durch die Liquidation abgewickelt. Sie wird grundsätzlich vom Vorstand vorgenommen. Die Liquidatoren regeln bestehende Verbindlichkeiten des Vereins bis zur vollständigen Auflösung. Bis zum Abschluss des Prozesses besteht der Verein weiterhin, auch die Satzung gilt unverändert. Im Falle des Reitvereins Olympia Königsfeld heißt das unter anderem auch, dass die Mitglieder, die bei Turnieren antreten, auch weiterhin versichert sind. Die Liquidation soll zum Jahresende abgeschlossen sein.