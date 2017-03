Königsfeld Burgspektakel-Verein verzeichnet kleinen Verlust

Minus in der Kasse ist verursacht von einmaligen Anschaffungen. Zum Burgspektakel kommen 2016 insgesamt 1775 zahlende Gäste.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Sie sind zufrieden mit dem Verlauf des letztjährigen Burgspektakels und freuen sich jetzt auf eine neue spannende Eigenproduktion in 2017. Die Mitglieder des Burgspektakel-Vereins mussten im vergangenen Jahr zwar einen leichten Verlust in der Kasse hinnehmen, aber man habe immer noch ein gutes Polster, um die Saison 2017 problemlos zu meistern, stellte man an der jüngsten Hauptversammlung fest.

Mit insgesamt 27 Akteuren auf, vor und hinter der Bühne, zehn weiteren Helfern sowie drei Technikern habe man im vergangenen Jahr wieder ein tolles Spektakel auf die Bühne der Burgruine Waldau gebracht und lediglich das Wetter habe nicht immer mitgespielt, berichtete Uschi Biebinger, die erste Vorsitzende des Vereins. Nicht nur die Eigenproduktion sei erfolgreich gewesen, auch das weitere Programm sei vom Publikum sehr gut angenommen worden, berichtete die Vorsitzende. Erfolgreich war Bernd Kohlhepp mit seinem schwäbischen Gastspiel, ebenso wie die aus Rheinischen Landen stammende La Signora die man als Kontrastprogramm eingeladen hatte. Mit insgesamt 1775 zahlenden Gästen bei einer Sitzkapazität von lediglich 200 Plätzen könne man mehr als zufrieden sein.

Dass man im vergangenen Jahr mehr Ausgaben als Einnahmen hatte war einmaligen technischen Anschaffungen geschuldet und der Tatsache, dass man für die Eigenproduktion des Brandner Kasper eine zweite Bühne benötigte. Bürgermeister Fritz Link lobte das Burgspektakel als ein Vorzeigefestival, von dessen Außenwirkung die Gemeinde Königsfeld profitiere. Und der Einsatz der Vereinsmitglieder, "von denen sind ja mehr als 50 Prozent aktiv im Einsatz", sei hervorzuheben. Jeder der schon einmal dabei war – und da sprach Fritz Link aus eigener Erfahrung, denn auch er hatte vor Jahren schon einmal auf der Bühne des Burgspektakels gestanden – wisse welchen Aufwand jeder Beteiligte treiben müsse.

Das Programm für die Saison 2017 steht und am 14. Juli soll Premiere sein für die Eigenproduktion "Wenn du geredet hättest, Desdemona", die mit einem sechsfachen Monolog auf die Bühne kommt. Götz Knies, Theaterpädagoge und Regisseur, verspricht ebenso spannende wie anspruchsvolle Abende auf der Burgruine Waldau. "Das ist ein ganz toller Stoff", sagt Knies.