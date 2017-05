Königsfeld Bunte Vielfalt an der Schule

Bunte Vielfalt an der Schule

Vernissage als Abschluss der Kunst-Projekttage an der Grundschule Neuhausen. Dabei gab es auch eine Spendenaktion für die herzkranke Hakima.

Die kleinen Künstler der Grundschule Neuhausen halten es wie die Profis. Zum Abschluss von drei aufregenden Kunst-Projekttagen initiierte die Schule eine große Vernissage. Zahlreiche Eltern, Geschwister, Großeltern und viele weitere Gäste fanden daher den Weg zur Schule und zum fahnengesäumten Schulhof.

Die großen handbemalten Fahnen waren in der Kreativ-AG unter der Leitung von Birgit Ohnmacht entstanden. Begrüßt wurden die Besucher schon direkt auf dem Schulhof vom Schulleitungsteam Anja Hamiter und Alexandra Roth sowie den Schülerinnen Mariella Fischer und Ayleen Klem.

Ayleen ließ es sich nicht nehmen, auch etwas über die Spendenaktion zugunsten der herzkranken Hakima zu berichten. Für das jesidische Mädchen im nordirakischen Flüchtlingslager hatten die Grundschüler zusätzlich einen Tauschtisch aufgebaut, der auch noch die nächsten Tage im Eingangsbereich der Schule und der Kindertagesstätte stehen wird. Gegen eine kleine Spende durften die Gäste sich hier etwas wegnehmen.

Nach einem anschließenden Begrüßungslied wurden die Pforten zur Vernissage schließlich geöffnet. Die Projektgruppen waren auf die Klassenzimmer und den Eingangsbereich verteilt und an jeder Station waren mehrere Schüler, die sowohl zum Projekt selbst als auch zum Leben des Künstlers etwas zu berichten wussten. Insgesamt hatten sich sechs Gruppen mit vier verschiedenen Themengebieten auseinandergesetzt. Auf dem Programm standen Keith Haring, Vincent van Gogh, René Magritte und Wassily Kandinsky.

Um den Charakter einer Vernissage zu unterstreichen, lief in einigen Räumen leise Hintergrundmusik und an Stehtischen wurden selbst gebackene Käsefüßchen und andere Leckereien angeboten. Alle Leckerbissen waren im Rahmen der Nachmittagsbetreuung unter der Leitung von Erika Kaiser und Susanne Nägele gebacken worden. Die Nachmittagsbetreuung in der Grundschule Neuhausen findet übrigens jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag mit Mittagessen und Hausaufgabenbetreuung statt. Die Ausstellung fand begeisterten Anklang bei allen eingeladenen Eltern und Gästen.

Spenden

Zugunsten von Hakima wurde ein Spendenkonto bei der Volksbank eingerichtet. Mit dem Vermerk „Aktion Hakima“ und unter der IBAN DE47 6949 0000 0006 0209 92 sind Einzahlungen möglich. Spendenquittungen werden ausgestellt.