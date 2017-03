Königsfeld Bürgermeister weist Kritik zurück: Gemeinde hält sich an abgesprochenes Feuerwehrkonzept

Fritz Link kann Vorwürfe der Feuerwehr Neuhausen nicht verstehen. Die Gemeinde halte sich an Abmachungen aus dem Jahr 2015, die nun schrittweise umgesetzt werden

Bei der Hauptversammlung der Feuerwehr Neuhausen hat Abteilungskommandant Paul Heine am Wochenende heftige Kritik an der Gemeinde geübt. Der Grund: Es fehlt ein Mannschaftswagen, die Wehrleute müssen teilweise mit Privatautos zu Einsätzen fahren. Das bringe viele Probleme mit sich.

Bürgermeister Fritz Link sagte auf Nachfrage, dass er diese Kritik nicht nachvollziehen könne. Man halte sich an das Feuerwehrkonzept, das Anfang 2015 mit allen Wehren der Gesamtgemeinde gemeinsam beschlossen wurde. Demnach sei detailliert festgelegt, dass zunächst die Einsatzfahrzeuge Priorität haben. Das bedeutet, 2016 ein neues Fahrzeug für Königsfeld, in diesem Jahr für Weiler und im kommenden Jahr ist Buchenberg an der Reihe. Bei diesem Zeitplan gebe es bislang "keinerlei Verzug", was immer auch von den nötigen Zuschüssen abhänge, die problemlos bewilligt wurden.

Erst ab 2019 könnten dann die Mannschaftswagen für Neuhausen, Weiler und Burgberg folgen. Welche Ortsteile hier zuerst zum Zug kommen, sei bislang noch nicht priorisiert. Denkbar ist aber, dass die Wehren bevorzugt werden, die auch eine Jugendfeuerwehr haben. Das wären Burgberg und Neuhausen. Vor 2019 sei das aber nicht umsetzbar. "Wenn wir mehrere Fahrzeuge gleichzeitig anschaffen, dann überfordert das die Finanzkraft der Gemeinde", sagt Fritz Link. Er verweist zudem auf die anderen Aufgaben, die in der Verantwortung der Gemeinde lägen. Trotzdem habe man sich für die Feuerwehren immer eingesetzt.

Paul Heine argumentierte im Rahmen der Hauptversammlung in eine andere Richtung. Es sei im Sinne einer gut funktionierenden Feuerwehr dringend erforderlich, den Mannschaftswagen spätestens nächstes Jahr zu beschaffen. „Ich weiß, dass die Gemeinde Königsfeld viel Geld für den Brandschutz ausgeben muss, schließlich müssen sechs Abteilungen unterhalten werden“, sagte der Kommandant. Die Feuerwehren seien aber nicht schuld an der Gemeindereform mit der Zusammenstellung der Ortsteile.

Leider würde vonseiten der Gemeinde des Öfteren bei Beschaffungen alphabetisch vorgegangen. „Aber es steht in keinem Gesetz, dass man immer bei A anfangen muss. Bei Gleichbehandlung kann man auch mal bei N anfangen“, so der Abteilungskommandant. Daher würde die neue Dienstuniform wohl auch erst 2019 kommen, wegen der alphabetischen Reihenfolge. Bürgermeister Link hält diesen Vorwurf für nicht nachvollziehbar und weist ihn als unsinnig zurück.

Es sei möglich, das Feuerwehrkonzept erneut zur Diskussion zu stellen. Davor, so Fritz Link, würde er allerdings warnen. Zudem gebe es dafür momentan auch im Gemeinderat keine Mehrheit. Ein erneutes Infragestellen des Beschlusses und eine schnellere Anschaffung des Mannschaftswagens für Neuhausen hätte zur Folge, dass Buchenberg länger auf das neue Einsatzfahrzeug warten müsste.