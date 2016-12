Königsfeld Bürgermeister Fritz Link im Interview: "Die Klinik ist überlebensnotwendig"

Fritz Link, Bürgermeister von Königsfeld, spricht über die Umgestaltung des Zinzendorfplatzes und die Michael-Balint-Klinik, deren Erhalt am Standort fraglich ist.

Herr Link, die geplante Neugestaltung des Zinzendorfplatzes hat 2016 die öffentliche Diskussion dominiert. Auch die Bürger wurden in den Prozess einbezogen. Hat es Sie sehr geärgert, dass es manchmal unsachlich geworden ist?

Die intensive Bürgerbeteiligung durch vier Bürgerwerkstätten war für uns ein wichtiger Beitrag im Planungsprozess. Natürlich muss man auch immer wieder hinzufügen, dass Partizipation nicht gleichzeitig Entscheidung bedeutet. Das war bei der Diskussion um den Zinzendorfplatz am Ende das Problem. Dass sich nicht alle in der abschließenden Entscheidung wiederfinden, liegt in der Natur der Sache. In welcher Art und Weise der eine oder andere Mitdiskutant gelegentlich den Respekt vermissen ließ und die Sachlichkeit der Diskussionsebene verlassen hat, das war teilweise schon gewöhnungsbedürftig. Es gab sicher manche, die wegen ihrer emotionalen Beziehung zu den Bäumen deutlich übers Ziel hinausgeschossen sind. Aber gut, das muss man letztlich in Kauf nehmen und damit können wir auch umgehen.

Glauben Sie, dass diese Leute jetzt mit der Entscheidung ihren Frieden gefunden haben?

Wir leben glücklicherweise in einer Demokratie, in der die Mehrheitsentscheidung die Weichen stellt, welche bei politischer und kirchlicher Gemeinde in den repräsentativ gewählten Gremien gefallen ist. Ich habe aus vielen persönlichen Gesprächen den Eindruck, dass auch die Mehrheit der Bevölkerung die Umsetzung der Idealvariante für eine gute Entscheidung hält, die eben letztlich sowohl die wirtschaftlichen als auch die städtebaulichen Aspekte in den Vordergrund stellt.

Königsfeld hat viele Projekte zu bewältigen. Die Haushaltslage wird aber nicht einfacher. Sehen Sie Ihre Gemeinde trotzdem gut gewappnet für die anstehenden Projekte?

Wir haben uns in den letzten Jahren durch einen strikten Haushaltskonsolidierungskurs mit einem Schuldenabbau um mehr als 50 Prozent dafür gewappnet, diese Großprojekte schultern zu können. Wir sind zwar gezwungen, allerdings erst zum zweiten Mal innerhalb meiner 18-jährigen Amtszeit, eine Neuverschuldung in Kauf zu nehmen. Eine solche Kreditaufnahme beschränkt sich mithin auf die Fälle, in denen es um echte Zukunftsinvestitionen für die nächsten Generationen geht. Uns kommt insoweit zugute, dass wir momentan ein historisches Zinstief haben. Wir müssen uns aber auch klar mit den priorisierten Maßnahmen begnügen. Das eine oder andere Projekt muss dann zwangsläufig zurückstehen.

Ihre Gemeinde profitiert vom kommunalen Finanzausgleich. Von einigen Ihrer Kollegen wird der kritisiert. Was ist denn Ihre persönliche Meinung dazu?

Der kommunale Finanzausgleich ist letztlich ein Solidarsystem, um in allen Kommunen, unabhängig von der eigenen Steuerkraft, weitgehend gleichartige Lebensverhältnisse sicherstellen zu können. Königsfeld profitiert in der Tat vom Finanzausgleich, weil wir die finanzschwächste Kommune des Landkreises sind. Wir sind im Schwerpunkt Tourismus- und Fremdenverkehrsgemeinde. Das heißt, unsere Gewerbeentwicklung ist bei Weitem nicht so prosperierend wie in anderen Kommunen und unsere geografische Lage abseits der Hauptverkehrsadern begünstigt uns insoweit nicht. Aber ich halte das System des Finanzausgleiches für richtig, denn nicht jede Kommune kann sich aufgrund anderer Aufgabenstellungen durch Gewerbe profilieren.

Und der Tourismus-Sektor soll jetzt durch ein neues Hotel frische Impulse bekommen?

Ja, wir sind mitten in der Projektentwicklung für das Ferienresort auf der Kinderweide. Wir haben ein nicht mehr zeitgemäßes Bettenangebot, insbesondere im höheren Ausstattungssegment, also vier bis fünf Sterne. Wir sind jetzt zunächst in der Bringschuld, Baurecht zu schaffen. Im Sommer wurde der Aufstellungsbeschluss zur Änderung des Flächennutzungsplanes und zur Aufstellung eines Bebauungsplanes gefasst. Im Moment laufen Workshops mit einem potenziellen Hotelbetreiber und der Projektentwicklerin, um die Dimensionen des Projektes zu konkretisieren. Wir hoffen, dass wir die Voraussetzungen schaffen können, um eine Hotelanlage mit weiteren 20 Chalets und insgesamt 300 Betten anzusiedeln. Das Gebiet ist dafür prädestiniert. Ob dann am Ende tatsächlich die Investoren-Unterschriften erfolgen werden, das kann keiner sagen, aber wir müssen jede Chance nutzen, um in der touristischen Entwicklung voranzukommen.

Wie konkret ist diese Finanzierung?

Es gibt konkrete Kontakte. Um ein Projekt dieser Größenordnung realisieren zu können, braucht man an erster Stelle einen Betreiber. Wir stehen in Verhandlungen mit einer internationalen Hotelkette, die sich auch in die Projektentwicklung mit einbringt. Das Ziel ist, einen entsprechenden Betreibervertrag – sprich Pachtvertrag – mit einer möglichst langen Laufzeit zu vereinbaren, denn das ist die Ertragsposition, die ein Investment für mögliche Geldgeber lukrativ macht. Das ist nicht leicht, aber im Moment fließt sehr viel Kapital in Immobilien.

Wenn dieses Hotelprojekt tatsächlich kommt, dann muss der „Cool Club“ weichen. Er bedeutet vor allem jungen Leuten etwas. Bekommen Sie Reaktionen dazu?

Es war von Anfang an unser Ziel, dass wir für die Jugend einen alternativen offenen Jugendtreff anbieten. Dafür gab es einen eigenen Beteiligungsprozess mit einer Gruppe von Jugendlichen, die sich wirklich intensiv eingebracht haben in das Projekt der Umwandlung des ehemaligen Vereinsheimes des FC Königsfeld. Wir haben gezielt Alternativen erarbeitet und europäische INTERREG-Fördergelder für die Umsetzung akquiriert. Diese hat sich jetzt leider ein bisschen verzögert, weil der Neubau des Fußballclubs noch nicht bezugsfertig ist. Nach unseren jetzigen Erkenntnissen soll das bis Frühjahr 2017 der Fall sein.

Sie haben lange um einen Blitzer gekämpft, den Sie jetzt bekommen haben. Inwiefern ist da schon eine Verbesserung eingetreten?

Die stationäre Geschwindigkeitsmessanlage ist deutlich spürbar. Wir können feststellen, dass sie sich temporeduzierend auswirkt. Das war der Grund, warum wir seit Jahren eine Anlage beantragt haben. Der Standort befindet sich an der L177 mit über 6000 Fahrzeugen pro Tag, und wir haben entlang dieser Straße nicht nur den Schulcampus der Zinzendorfschulen mit über 1000 Schülern, die die Straße ständig queren müssen, sondern auch die Grundschule, Altenheime und entsprechende Einrichtungen mit betreutem Wohnen. Sowohl für ältere wie für jüngere Menschen ist die Anlage unter dem Aspekt der Verkehrssicherheit eine erhebliche Verbesserung.

Sie hatten bereits skizziert, wie wichtig der Fremdenverkehr für Königsfeld ist. Da ist ein Baustein ins Wanken gekommen, die Balint-Klinik. Wie steht es um den Erhalt der Einrichtung?

Wir haben mit Unterstützung unserer Landtagsabgeordneten und des Landrates versucht, dem Sozialministerium aufzuzeigen, dass die Michael-Balint-Klinik für Königsfeld entscheidende Bedeutung hat. Wir verzeichnen ca. 40 000 bis 45 000 Übernachtungen pro Jahr allein durch diese Einrichtung. Der neue Sozialminister Lucha hat die letzten Tage geantwortet, dass man die Entscheidung des Verbandes der Ersatzkassen und der Landeskrankenkassenverbände aus Sicht des Ministeriums derzeit nicht beanstanden könne, weil sie nach den gesetzlichen Kriterien gefallen sei. Das ist aus unserer Sicht nach wie vor fraglich. Die Verlagerung der 42 Akut-Betten in einen anderen Landkreis ist für uns inakzeptabel, denn die Klinik ist für Königsfeld überlebensnotwendig.

Gibt es überhaupt noch eine Chance, wenn selbst das Sozialministerium kaum Möglichkeiten sieht?

Letztlich ist es eine Ermessensentscheidung. Unser Ziel ist es, diese 42 klinischen Betten und 60 Reha-Betten sowie rund 100 Arbeitsplätze hier im Schwarzwald-Baar-Kreis zu halten. Wir können nicht erkennen, aus welchen Gründen jetzt ein Bewerber aus dem Landkreis Rottweil, der die Betten in den Landkreis Tuttlingen verschieben will, den Vorzug erhält, obwohl es sogar zwei qualifizierte, weitere Bewerber aus dem Landkreis gibt, die eine Standortgarantie für Königsfeld abgegeben haben. Das Ganze ist letztlich ein Politikum. Man muss abwarten, wie jetzt anhängige, rechtliche Verfahren weiter verlaufen.

Im kommenden Jahr wird die Gemeindehalle in Weiler für über zwei Millionen Euro saniert. Warum ist die Halle für Weiler so wichtig?

Diese Gemeinschaftseinrichtung ist nicht nur für den Ortsteil Weiler wichtig, sondern sie ist die einzige Gemeindehalle, die die Gesamtgemeinde letztlich zur Verfügung hat, neben dem primär dem Kurbetrieb dienenden Haus des Gastes. Die Halle ist jetzt rund 40 Jahre alt und muss komplett saniert werden. Wir haben den Glücksfall, dass wir rund eine Million an Fördergeldern für die Sanierung und Erweiterung der Halle akquirieren konnten. Damit haben wir eine sehr günstige Finanzierung zustande gebracht. Durch den Einbau von Küche und Nebenräumen wird die Halle insgesamt für Vereine und Veranstalter aus der Gesamtgemeinde oder von außerhalb deutlich besser nutzbar. Und für Weiler ist die Halle der Kristallisationspunkt des gemeindlichen Lebens.

Sind Sie mit der Entwicklung Königsfelds im Jahr 2016 zufrieden?

Ja, ich bin überzeugt, dass wir angesichts der Fülle an Investitionsmaßnahmen, die wir umsetzen konnten, mehr als zufrieden sein können. Man kann feststellen, dass in vielen kommunalpolitischen Handlungsfeldern die Attraktivität der Gemeinde deutlich gesteigert werden konnte. Es gab zudem ein reiches Veranstaltungsangebot. Ich glaube, dass man 2016, obwohl es viele kontroverse Diskussionen gab, letztlich ein gutes Jahr nennen kann, denn nur, wenn man auch wagt, um den richtigen Weg notfalls auch zu streiten, wird man im Ergebnis Erfolg haben.



Zur Person

Fritz Link, 54, ist in der dritten Amtszeit Bürgermeister der Gemeinde Königsfeld. Er wurde mit 94,4 Prozent der Stimmen wiedergewählt und ist seit 1999 im Amt. Der studierte Jurist stammt aus Neuhausen.