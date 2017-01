Königsfeld Bürger aktiv: Auf der Suche nach helfenden Händen

Netzwerk will sich neu aufstellen. Ehrenamtliche sind vielfältig in Gemeinde Königsfeld engagiert.

Die Initiative Bürger aktiv hat in Königsfeld eine wichtige Funktion. Darüber waren sich alle einig, die am Donnerstag diskutierten, wie sich das Netzwerk künftig weiter entwickeln könnte. Bei der Zusammenkunft wurden die Ergebnisse des Entwicklungsprozesses präsentiert, der im vergangenen Jahr angestoßen wurde. Betreut wurde dieser Prozess, zu dem auch eine Bürgerwerkstatt im Juni gehörte, durch das Büro boostpublic aus der Schweiz. Das Kernproblem, das dabei immer wieder auf den Tisch kam: Den Ehrenamtlern fehlen frische Kräfte.

Besonders im Leitungsteam um Klaus Schirm fehlen junge Leute, denn auch er selbst würde gerne etwas kürzertreten. "Die präsentierten Ergebnisse sind eigentlich das, was wir brauchen, und wofür wir kämpfen", sagte er. Angesprochen wurde im Zuge der Diskussion auch der Wunsch nach einer besseren Vernetzung. Hoffnungen ruhen darauf, dass die Gemeinde personelle Ressourcen freischaufeln kann und künftig koordinierend helfen kann. Denkbar wäre so etwas über die neue Integrationsstelle, die Königsfeld gemeinsam mit Mönchweiler ab April besetzen will. Diese sei zwar, so betonte Bürgermeister Fritz Link, vorrangig für die Integration zuständig, mögliche Synergieeffekte könnten aber genutzt werden. So wäre möglich, das Ehrenamt zu steuern und sämtliche Helfende zu verknüpfen.

Die Analyse dazu, was Bürger aktiv ausmacht, war in den Kernaussagen sehr positiv. Besonders gut funktioniere die kleine Hilfe im Alltag. Etwa Fahrdienste, Haushaltshilfe oder auch organisierte Vorträge und Handarbeitstreffen. Verbesserungsbedarf gibt es vor allem im Bereich PC-Kenntnisse, auch die Einbindung der Ortsteile und Vereine laufe nicht optimal. Ergänzt werden diese Dinge durch soziale Kontakte, die sich anbieten, um Gespräche zu führen oder auch nur spazieren zu gehen.

Die Hilfe richte sich, so betonten die Verantwortlichen, nicht ausschließlich an Senioren. Vielmehr könnten auch junge Leute von den Diensten profitieren und im Gegenzug eventuell an anderer Stelle helfen. Das geschieht in der Praxis allerdings kaum. Klaus Schirm: "Die können das alleine, die brauchen uns nicht." Um weitere Interessenten anzulocken, soll auch die Hemmschwelle sinken. Zum einen, um denen Hilfe zukommen zu lassen, die sie benötigen. Und zum anderen, um dadurch wiederrum Hilfe zu bekommen.

Gesprochen wurde auch darüber, dem Netzwerk Bürger aktiv möglicherweise einen neuen Namen zu geben. Dieser könnte einen Neuanfang symbolisieren, wobei man mit dem derzeitigen Namen schon eine gewisse Bekanntheit erlangt habe. Weitere Schritte sollen in naher Zukunft bei einem Treffen mit allen Beteiligten gefunden werden. Dieses könnte die von der neuen Integrationsstelle aus koordiniert werden. Denkbar ist auch, die Arbeit künftig in Projekten zu bündeln, und die Lasten so besser auf die einzelnen Personen zu verteilen.

Bürger aktiv

Die Initiative, zu der eine Gruppe Ehrenamtlicher gehört, fördert das gute Zusammenleben. Sie existiert seit 2011. Die Gemeinde Königsfeld hat in 2016 einen Prozess ins Leben gerufen, um die Arbeit der Gruppe zu fördern. Ein Ansatz der Arbeit ist auch, das Verständnis zwischen den Generationen zu fördern. Bürger aktiv verfügt über eigene Räumlichkeiten in der Friedrichstraße, die von der Gemeinde zur Verfügung gestellt werden. (pga)