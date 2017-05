Königsfeld Buchenberg bangt um die Kirschbäume

Weitbrecht- und Leiberweg sind in schlechtem Zustand und brauchen dringend eine neue Asphaltdecke.

Bei einer Ortsbegehung hat sich der Ortschaftsrat von Buchenberg ein Bild vom Zustand des Weitbrechtweges und des Leiberweges gemacht. Schnell war klar: Pflaster und Asphaltdecke haben ihre besten Zeiten gesehen. Allerdings wurde bei der Begehung auch deutlich, dass die Kirschbäume, die entlang beider Straßen stehen, ebenfalls in schlechtem Zustand sind. Nun stellt sich die Frage: In welchem Umfang sollten die beiden Straßen saniert werden?

Aktueller Anlass für die Begehung war, dass die Gemeinde Königsfeld im Moment vorbereitet, welche Geldbeträge in den Haushalt des kommenden Jahres eingestellt werden sollen. Michael Griesbaum vom Ortsbauamt machte die Ortschaftsräte und die Zuhörer gleich auf mehrere problematische Punkte in beiden Straßen aufmerksam. So wechseln sich Pflaster und Asphalt mehrfach ab. Die Anschlusskanten des Asphalts reißen an etlichen Stellen. Außerdem haben die Pflastersteine teils starke Ausblühungen, vermutlich von verwendetem Streusalz, und weisen mittlerweile etliche Unebenheiten auf.

Bemerkenswert ist, dass der Belag im etwas älteren Leiberweg noch in besserem Zustand ist als im neueren und rund 20 Jahre alten Weitbrechtweg. Einigkeit bestand bei der Ortsbegehung, dass beide Straßen eine neue Asphaltdecke bekommen sollen. Auf Pflaster möchte man dagegen künftig verzichten.

Ein Fragezeichen steht über den an den Straßen stehenden Kirschbäumen. Kein Verständnis zeigten die Anwesenden darüber, wie die Bäume einst beim Bau der Straßen eingepflanzt wurden. Pflaster ist bis ganz eng an den Stamm verlegt. Teilweise sind noch Stahlringe sichtbar, die den Stamm unten umschließen. Diese wenig artgerechte Pflanzung und zudem der Winterdienst, der offensichtlich über die Jahre beim Räumen mehrmals unten an den Stämmen entlang schrammte, haben den Kirschen stark zugesetzt. Einzelne sind bereits eingegangen. Die noch stehenden Gehölze sind in keinem guten Zustand. Noch offen ist deshalb nun die Frage, ob die Bäume erhalten werden können.