Breitband-Ausbau in Königsfeld wird fortgesetzt

Nach der Winterpause werden Bauarbeiten wieder aufgenommen

Königsfeld – Der Glasfaser-Ausbau in der Gemeinde Königsfeld schreitet voran. Mit den steigenden Temperaturen wird in dieser Woche die Baumaßnahme im Ortsteil Erdmannweiler wieder aufgenommen. Dabei handelt es sich sowohl um Tiefbauarbeiten als auch das Erstellen der Hausanschlüsse. Dieses wird, wenn die Witterung es zulässt, bis Ende März abgeschlossen sein. Parallel dazu starten nach Fastnacht die Bauarbeiten im Ortsteil Neuhausen. Im April folgt dann der Ausbau für die Albert-Schweizer-Klinik sowie der Zinsendorfschule. Für den Ortsteil Burgberg ist der Baubeginn für die zweite Jahreshälfte vorgesehen. Hierzu werden die betroffenen Bürgerinnen und Bürger noch separat eingeladen.Für die Ortsteile Erdmannsweiler und Neuhausen findet die zweite Informationsveranstaltung statt. Am Dienstag, 14. März, um 19 Uhr sind alle Interessierten ins Gasthaus "Kreuz" in Neuhausen geladen. Hier wird sich auch der Netzbetreiber Felix Stiegeler von der Firma Stiegeler IT vorstellen und seine Tarife und Preise präsentieren.