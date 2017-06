Königsfeld Bankkauffrau wird neue Ortschefin von Neuhausen

Sabine Schuh folgt Brigitte Storz als Ortvorsteherin. Gemeinderat Königsfeld muss neue Amtsinhaberin noch bestätigen

Königsfeld – Der Posten des Ortsvorstehers in Neuhausen bleibt in Frauenhand. In der jüngsten Ratssitzung wählten die Ortschaftsräte einstimmig Sabine Schuh zur Nachfolgerin von Amtsinhaberin Brigitte Storz.

Die Sitzung des Ortschaftsrats Neuhausen hatte historischen Charakter und barg emotionale Momente. Zum letzten Mal wurde sie von Brigitte Storz in der Funktion als Ortschefin geleitet. Sie hatte im September 2004 das Amt von dem inzwischen verstorbenen Franz Hummel übernommen und es wie sie bekräftigte "13 Jahre lang mit Herzblut und Sachverstand zum Wohl der Bürger von Neuhausen ausgeübt". Doch nun wolle sie aus gesundheitlichen Gründen zurücktreten, gab die 69-Jährige bekannt und bedankte sich bei Stellvertreter Klaus Ketterer, der sie krankheitsbedingt neun Monate im Amt vertrat. Storz war 1993 als Nachrückerin in den Ortschaftsrat eingetreten und ist seither ohne Unterbrechung dabei. Von 1993 bis 2004 und seit 2009 ist sie auch Mitglied des Gemeinderats Königsfeld.

Als Nachfolgerin im Amt der Ortvorsteherin wurde aus der Ratsmitte Sabine Schuh vorgeschlagen. Weitere Kandidaten gab es nicht. In offener Wahl erhielt Schuh einstimmig das Vertrauen der anwesenden Ortschaftsräte. Emotional mitgenommen umarmte und gratulierte Storz ihrer "Thronfolgerin".

Klaus Ketterer dankte der ausscheidenden Ortsvorsteherin für die geleistete Arbeit. Die Entscheidung könnten alle im Gremium verstehen und nachvollziehen. Sie werde noch in einem offiziellen Rahmen verabschiedet. Es seien 13 konstruktive Jahre der Zusammenarbeit mit Storz gewesen. Man habe gerne mit ihr diskutiert und Entscheidungen gefällt. Er freue sich, dass sie weiterhin als Rätin bei den Sitzungen dabei sei, hob Ketterer hervor.

Für gut drei Wochen bleibt Brigitte Storz allerdings noch im Amt. Offiziell muss Sabine Schuh in der Gemeinderatssitzung am 5. Juli vom Gemeinderat gewählt und vereidigt werden, was als reine Formsache gilt. Denn seit der Gemeindereform hat der Gemeinderat bisher immer die Vorschläge des Ortschaftsrats bestätigt. Schuh sagte im Anschluss an die Wahl, sie sei sich in ihrem neuen Amt der großen Unterstützung des Ratsgremiums sicher, da alle weiter mit im Boot seien.

Wie die 53-jährige Bankkauffrau auf Nachfrage des SÜDKURIER verriet, sei in einer vorherigen Ortschaftsratssitzung im nichtöffentlichen Teil auf Bitte von Brigitte Storz über eine Nachfolgeregelung gesprochen worden. Dabei habe sich herausgestellt, dass sie aufgrund ihres beruflichen Engagements – 50 Prozentstelle bei einer Bank in Villingen-Schwenningen – das Amt der Ortsvorsteherin am besten unter einen Hut bekomme. Dies sei bei ihrer Entscheidung, Nachfolgerin von Storz zu werden, nur nebensächlich gewesen. Sie reize diese Funktion und sie freue sich auf die kommenden Aufgaben. In 13 Jahren als Ortschaftsrätin habe sie eine Menge Kommunalpolitik gelernt und erfahren. Zudem sei sie sich der großen Unterstützung der Ratskollegen sicher, betonte die Mutter zweier erwachsener Kinder.

Große Projekte

In der 13-jährigen Ära von Ortsvorsteherin Brigitte Storz wurden die beiden Neubaugebiete „Auf dem Angel“ und „Messmerlehen“ erschlossen. Letzteres ist fast vollständig bebaut. Sie trug wesentlich dazu bei, dass junge Familien in dem Ortsteil ein Eigenheim bauten und so Kindergarten und Grundschule regen Zulauf erfuhren. Auch das lange währende Projekt Geh- und Radweg Neuhausen-Obereschach wurde verwirklicht. (log)