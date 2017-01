Königsfeld Altenwerk blickt zurück und voraus

Vorspann Mehrspalter Vorspann Mehrspalter Vorspann

Königsfeld (log) In Erinnerungen schwelgten Mitglieder des katholischen Altenwerks bei ihrer ersten Zusammenkunft im neuen Jahr. Waltraud Glaser als Sprecherin des Leitungsteams dankte allen, die trotz des winterlichen Wetters gekommen waren, und stimmte mit einem Gedicht ein.

Der Senioren-Nachmittag stand unter dem Motto "Ein gutes Jahr, ein schweres Jahr? Im Rückblick wird es offenbar". Die Frage konnte getrost mit "Ja" beantwortet werden, wie die von Werner Horstmann gezeigten Bilder verrieten. Ob beim Ausflug nach Zwiefalten, beim Herbstausflug ins Hanauer Land oder bei verschiedenen Vorträgen: Immer wurde viel entdeckt, gesehen, erlebt und die Gemeinschaft bei Kaffee und Kuchen gepflegt. Gesungen wurde beim Adventsnachmittag mit der Villinger Stubenmusik. Für viel Heiterkeit sorgte Horstmann, als er aus einem bayerischen Kinderbuch mit dem Titel "Sooo schön ist Weihnachten" vorlas, in dem Grundschüler ihre Sicht darstellen. Ihnen zufolge kommen die heiligen drei Könige aus Brasilien, England und Österreich. Ob das Christkind oder der Weihnachtsmann kommt, hängt davon ab, wie schwer die Geschenke sind. Der Weihnachtsmann ist bestimmt der Opa, weil der hat das Alter dazu.

Wie Horstmann verriet, kann das Leitungsteam 2017 zum zwölften Mal in Folge ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Programm vorstellen. Dabei stehen erneut Informationen, Ausflüge und Geselligkeit in gemütlicher Runde an vorderster Stelle. Das Angebot, mit anderen ins Gespräch zu kommen, Hilfe zu erfahren, bewusst älter zu werden oder ganz einfach ein paar schöne Stunden zu erleben, sollte genutzt werden, forderte Horstmann.

Der nächste Treff findet am 7. Februar mit der Seniorenfasnet im Gemeindehaus statt, der unter dem Titel "Humor und Freude lassen grüßen und wollen unser Herz erschließen" steht. Weiter geht es am 7. März mit dem rumänischen Hilfsprojekt Oradea. Am 5. April findet ein thematischer Gottesdienst statt und am 2. Mai führt ein Frühlingsausflug ins Technik-Museum nach St. Georgen. Am 6. Juni wollen die Senioren mit dem Besuch des Kölner Doms dem Himmel ein Stück näher sein und am 4. Juli werden beim Sommerfest Lieder in Dur und Moll gesungen.