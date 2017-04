Königsfeld Abschied vom Kindergottesdienst In Weiler

Abschied vom Kindergottesdienst In Weiler

Die Verantwortlichen hören auf. Grund für den Rückzug ist die geringe Nachfrage

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Im Gottesdienst am Palmsonntag, in dem die Einsetzung der beiden bunten Glasfenster in der Kirche von Weiler vor 80 Jahren im Mittelpunkt stand, schwang auch ein bisschen Wehmut mit. Denn mit Dorothea Kammerer, Sabine Martens und Claudia Roth verabschiedete Pfarrer Ewald Förschler drei Frauen, die Jahrzehnte bei der Gestaltung des Kindergottesdienstes mitgewirkt hatten.

Wie Roth stellvertretend für ihre Kolleginnen betonte, schieden sie deshalb aus, weil die Anzahl der Kinder im Kindergottesdienst immer weniger geworden sei. Das liege am Wandel der Gesellschaft. In vielen Familien habe sich der Tagesablauf am Sonntag geändert. Es sei mittlerweile nicht mehr selbstverständlich, dass Kinder mit ihren Eltern und Großeltern den Gottesdienst besuchen.

Um aber den Kindergottesdienst nicht ganz aus dem kirchlichen Angebot wegfallen zu lassen, sei mehrmals ein solcher am Samstagnachmittag mit anschließender Verpflegung, Spielen und Basteln angeboten und gut angenommen worden. Sie persönlich brauche jedoch den Samstag für die Erledigung der Haus- und Gartenarbeit. Andererseits vertrete sie die Ansicht, dass das Angebot am Samstag auch von anderen Kreisen wie die Jungschar angeboten werden könne.

Die Zusammenarbeit mit verschiedenen Pfarrern sei sehr interessant und lehrreich gewesen. Wenn sie zurückblicke, sei ihr Team vom Kindergottesdienst der Zeit voraus gewesen. Eine Zeitlang sei mit den Mitarbeitern von Buchenberg gemeinsam die Kindergottesdienste vorbereitet und Ideen ausgetauscht worden, hob Roth hervor. Die Arbeit mit den Kindern hätte ihnen über einen langen Zeitraum viel Freude und Spaß bereitet und sie bereichert. Im Laufe des Kirchenjahrs habe man alle Feste miteinander gefeiert, biblische Geschichten erzählt, deren Sinn erarbeitet und mit kreativer Arbeit vertieft. Besonders schön sei immer die Adventszeit gewesen. Beim Einüben des Krippenspiels, welches viele Jahre durch den Kindergottesdienst gestaltet worden sei, habe man die vorweihnachtliche und bei den Kindern ausgeprägte Freude geteilt, schilderte Roth.