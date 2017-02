Königsfeld Ärgerliche Mehrkosten bei Hallensanierung durch undichtes Dach

Gemeindehalle Weiler braucht neuen Dachaufbau – und der kostet 66 000 Euro

Königsfeld (put) Die Sanierung der Gemeindehalle in Weiler hat im Dachaufbau eine unliebsame und – wie sich am Mittwochabend in der Gemeinderatssitzung herausstellte – auch teure Überraschung bereitgehalten.

Der Dachaufbau muss erneuert werden, weil das bisherige Unterdach nicht wasserdicht war. Eindringende Feuchtigkeit könnte die neue Dämmung durchnässen und Schimmelbildung verursachen.

Die Wassereintritte könnten durch Schneelasten und den Rückstau von Tauwasser wegen zu geringer Dachneigung verursacht sein, erfuhr der Gemeinderat. Weil die Fertigstellung der Sanierung bis Jahresende erfolgen soll und damit Dringlichkeit gegeben war, so berichtete Ortsbaumeister Jürg Scheithauer weiter, holten Architekt und Gemeindeverwaltung ohne Ausschreibung drei Angebote für die notwendigen Bauleistungen ein.

Das günstigste Angebot der Firma Weisser Holzbau aus Weiler beläuft sich auf rund 66 000 Euro. Inklusive der in der gestrigen Sitzung erfolgten weiteren Auftragsvergaben etwa für Metallbauarbeiten, für die Küchenausstattung und für Trockenbauarbeiten lag die Kostenfortschreibung für die Sanierung der Halle bislang bei rund 50 000 Euro unter den zuvor geschätzten Kosten.

Die nötigen Dacharbeiten bedingen aber, so Bürgermeister Fritz Link, ärgerliche Mehrkosten von rund 14 000 Euro.