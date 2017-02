Königsfeld 50 Euro für den neuen Kühlschrank: Königsfeld setzt auf Energiesparen

Bürger können Zuschuss für den Kauf bekommen. Bedingung ist Teilnahme bei Gebäude, Heiz- oder Solarwärmecheck

Die Gemeinde Königsfeld will in Sachen Energiesparen weiterhin vorne mit dabei sein. Aus diesem Grund hat die Verwaltung auch für das laufende Jahr ein Programm aufgestellt, dass den Bürgern Anreize zum Sparsamsein setzen soll. Diese Maßnahme wurde jüngst auch dem Gemeinderat vorgestellt.

In einem Pressegespräch informiert Bürgermeister Fritz Link nun gemeinsam mit dem Verwaltungsmitarbeiter Klaus Braun, Tobias Bacher von der Energieagentur Schwarzwald-Baar und Meike Militz von der Verbraucherzentrale darüber, was in diesem Jahr geplant ist. Neu wird sein, dass auch Kühl- und Gefriergeräte gefördert werden. Bis zu zehn Prozent, maximal jedoch 50 Euro, kann jeder Bürger bekommen. Die Bedingung: Man muss vorher auch bei einem Gebäude-, Heiz-, oder Solarwärmecheck mitmachen.

Damit soll das Angebot, das die Kommune an ihre Bürger macht, noch attraktiver werden. 40 Checks wurden im vergangenen Jahr gefördert. Das kostete die Gemeinde 1310 Euro – das Maximalbudget beträgt 3000 Euro. Es ist folglich noch Luft nach oben. "Dass nun auch Kühl- und Gefriergeräte gefördert werden, soll einen zusätzlichen Anreiz schaffen", sagte Fritz Link. Meike Militz betonte zwar, dass 40 Checks für eine Gemeinde in der Größe Königsfelds bereits gut seien, sich das aber auch noch ausbauen lasse. Wie sinnvoll die Teilnahme an dem Programm sein kann, wollte Tobias Bacher unterstreichen:"Die meisten Haushalte können mit kleinen Investitionen und Verhaltensänderungen ihre Energiekosten um zehn bis 20 Prozent senken."

Die größte kommunale Energiesparmaßnahme wird, in die Zukunft gedacht, die Gemeindehalle in Weiler. Diese wird vor allem unter dem Gesichtspunkt der energetischen Sanierung auf Vordermann gebracht. Fritz Link erläutert, dass die Wärme künftig beispielsweise durch eine Fußbodenheizung kommt und nicht mehr, wie bisher, durch ein Gebläse an der Decke. Das spare schon allein deswegen Energie, weil die warme Luft nach oben steigt. Zudem wird die Beleuchtung auf LED umgestellt.