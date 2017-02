Königsfeld 43 Zünfte bei tollem Umzug in Königsfeld

Über 1000 Narren und Schaulustige in Königsfeld. Spektakel findet nur alle zwei Jahre statt.

Beeindruckend und bunt präsentierte sich der Fastnachtsumzug der Rotwald-Deifel in Königsfeld. Insgesamt nahmen 43 Zünfte an dem großen Spektakel teil, das nur alle zwei Jahre in Königsfeld stattfindet. Claudia Durli von den Rotwald-Deifeln moderierte gekonnt den Umzug. Zu jeder Zunft wusste sie etwas zu berichten und informierte die Zuschauer über das Mikrofon über den jeweiligen Narrenruf. Die weiteste Anreise hatte die Narrenzunft aus Hayingen mit knapp 100 Kilometern Wegstrecke.

Über 1000 Narren und Schaulustige hatten sich entlang der Wegstrecke von der Hermann-Voland-Straße über die Friedrichstraße bis hin zur Gartenstraße aufgestellt. Bunt kostümiert und mit viel guter Laune wurden die einzelnen Zünfte mit dem jeweiligen Narrenruf lautstark begrüßt. Die Kinder ließen sich nicht lange bitten, um die vielen Süßigkeiten in mitgebrachte Taschen zu sammeln. Die närrische Bürgerwehr aus Peterzell führte mit einer großen Kanone, die nicht nur zur Zierde da war, den langen Umzug an. Viel Schabernack trieben die Hexen. Sei es mit Haare verwuscheln, Gesichter mit Farbe anmalen oder über den Hexenbesen springen lassen. Die Zuschauer mussten gut aufpassen, dass sie nicht zur Zielscheibe wurden. Das Waldgesindel aus Marbach hatten ihren Spaß mit viel Stroh. In einem eigens dafür mitgebrachten Wagen durften einige Zuschauer sogar ein Strohbad nehmen. Auch die Allerjüngsten hatten ihren Spaß. Manchmal nicht älter als ein Jahr wurden sie von den teilnehmenden Müttern und Vätern sogar im geschmückten Kinderwagen auf dem Umzug mitgeschoben. Wer alt genug war, hatte Freude daran, die Süßigkeiten selbst an den mit Kinder gesäumten Zuschauerreihen zu verteilen.

Ausgelassenen Stimmung bereiteten die Feierdeifel aus Rosswangen mit ihrer Guggenmusik. Die rollenden Schlagzeuge faszinierten so manch mitfeiernden Gast. An vielen Ständen konnten die närrischen Besucher sich mit deftigen Speisen und verschiedenen Getränken verköstigen. Stände hatten beispielsweise die Feuerwehr Königsfeld, die Rotwald-Deifel, der FC Königsfeld, der SV Buchenberg und auch die 900 Jahre AG aus Erdmannsweiler. Nach dem Umzug wurde noch lange ausgelassen an den Ständen gefeiert.