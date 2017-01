Königsfeld 40 Läufer trotzen dem Schnee

Königsfelder Neujahrslauf mit persönlicher Betreuung und Beratung. Gesundheit der Teilnehmer liegt Christiane Potschaske am Herzen.

Die Gesundheit ihrer Gäste liege ihr am Herzen, erklärt Christiane Potschaske, die auch in diesem Jahr wieder den Königsfelder Neujahrslauf organisiert hat. Etwa 40 laufwillige Teilnehmer hatten sich an der Grundschule Königsfeld eingefunden, um unter der Anleitung der Sport- und Freizeittherapeutin auf die Strecke im und um den Obereschacher Wald zu gehen. In letzter Minute noch hatte die leidenschaftliche Barfußläuferin Teile der Strecke abgeändert, um den Schneeverhältnissen gerecht zu werden und Verletzungen vorzubeugen.

Vorab hatte es ein professionelles Aufwärmtraining gegeben. Dank der Hinweise, die es mittels Flyer immer im Vorfeld der Läufe gibt, war jeder Läufer mit entsprechender Kleidung und Schuhwerk ausgerüstet, um eine der drei unterschiedlich langen und mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden versehenen Strecken zu meistern. "Es sind immer auch einige Hardcore-Läufer dabei", so Christiane Potschaske, und diese suchen sich auch schon mal eine eigene Strecke raus oder laufen gleich mehrfach die immer sehr gut ausgeschilderten Strecken ab.

Treffpunkt ist meist auf halber Strecke gelegen immer wieder der Verpflegungsstand mit den selbst kreierten Energiedrinks, heißem Tee und den selbst gebackenen Powerriegeln. Hier stehen immer auch die Eltern der Organisatorin, Susanne und Erwin Potschaske bereit, um bei Bedarf die Läufer zu betreuen und Getränke auszuschenken.

Organisatorin Christiane Potschaske war auch bei diesem Lauf wieder selbst auf der Strecke, um den einen oder anderen Läufer abzupassen und mit nützlichen Tipps zur Technik und Gesundheitsvorsorge zu betreuen. "Beim Laufen kommt es viel auf Technik und Fußstellung an", sagt die Sporttherapeutin. Der Fußabdruck, den man im Schnee sehr gut analysieren kann, sage sehr viel über Läufer und Laufstil aus. Jetzt freut sich Christiane Potschaske schon auf den Frühlingslauf am 23. April, für den sich wieder jeder interessierte Läufer anmelden kann.



Mehr Infos unter: www. achtsambarfusslaufen.de.