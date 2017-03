Königsfeld 130 Besucherinnen kommen zum Frauentag

Vorträge kommen bei Zuschauern gut an. Praktische Tipps für das alltägliche Leben.

Sie wollen neue Kraft tanken und die eigene Lebensqualität verbessern. Zum Königsfelder Frauentag kamen am vergangenen Samstag rund 130 Besucherinnen in das Haus des Gastes im Kurpark. Die große Resonanz bestätigte das Bedürfnis der Frauen nach einem ganzheitlichen Konzept, nach Informationen und Erfahrungsaustausch. Visagistin und Stylistin Anita Kaddik hatte diesen Frauentag zusammen mit dem Team der Tourist-Info der Gemeinde Königsfeld organisiert. Der Erfolg gibt ihnen Recht, der Frauentag wurde jetzt schon zum dritten Mal in Folge angeboten. Um möglichst viele interessante Themen zu beleuchten, reihten sich die Vorträge und Workshops am Nachmittag dann auch fast nahtlos aneinander.