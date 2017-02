Mauenheim Zusammen 125 Jahre treu zum Mauenheimer Kirchenchor

Anneliese Fritschi singt seit 65 Jahren im Mauenheimer Chor,Helmut Honer bringt es auf 60 Jahre.

Außergewöhnliche Ehrungen standen im Mittelpunkt der Generalversammlung des Kirchenchors Mauenheim: Pfarrer Axel Maier und Vorsitzende Claudia Fritschi, konnten mit Worten der Anerkennung und großem Dank für die bemerkenswerte Treue zum Chorgesang mit Urkunden – auch des Diözesanpräses – und Übergabe von Geschenken Anneliese Fritschi für 65 Jahre und Helmut Honer für 60-jährige Mitgliedschaft im Kirchenchor ehren. Ferner wurden Carmen Fluck und Regina Heller für je 30 Jahre und Ursula Ackermann für 20 Jahre ausgezeichnet.

Im Jahresbericht der Schriftführerin Brigitte Bohnert, vorgetragen von Carmen Fritschi, wurde die Vielzahl der Aktivitäten des vergangenen Jahres deutlich. Auf die herausragenden Ereignisse ging Vorsitzende Claudia Fritschi, in Personalunion auch Chorleiterin, in ihrem Tätigkeitsbericht ein. Hierzu zählten unter anderem die Umrahmung des Kirchenfestes, die gesungene alpenländische Messe, die Mitgestaltung der Hubertusmesse, die Trommlermesse und zu Weihnachten die Pastoralmesse. Der mit 31 Mitgliedern gut aufgestellte Chor sang jedoch nicht nur zur Ehre Gottes, sondern war auch bei weltlichen Anlässen aktiv. Auf die acht kirchlichen und vier weltlichen Auftritte bereitete man sich in 37 Proben vor. „Es macht sehr großen Spaß mit euch zu singen“, betonte die Chorleiterin und unterstrich, dass die Mitglieder von Möhringen auch die lobenswerte Kameradschaft bereichern. Am Töpfermarkt wird sich der Kirchenchor auch in diesem Jahr beteiligen. „Die guten Kuchen und Torten haben sich herumgesprochen“, sagte Claudia Fritschi.

Pfarrer Axel Maier dankte dem Kirchenchor besonders für die Mitgestaltung der Gottesdienste und unterstrich, dass durch den Gesang auf schöne Weise auch das Wort Gottes verkündigt werde. Christian Hartrampf gab einen Einblick in die Finanzen. Bei den Wahlen wurden Vorsitzende Fritschi ebenso einstimmig bestätigt, wie Schriftführerin Brigitte Bohnert und Probenwart Lorenz Bohnert. Ortsvorsteher Michael Ilg dankte dem Kirchenchor dafür, dass er sich in beispielhafter Weise in das Dorfleben einbringt.