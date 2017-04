Immendingen Wo das Fahrrad in Immendingen Geburtstag feiert

Brennerhof in Immendingen plant einen informativen Aktionstag. Schau und Touren zum Thema 200 Jahre Fahrrad am 29. April.

Am 12. Juni 1817 fuhr Karl Drais erstmals auf einer Laufmaschine, der nach ihm benannten Draisine, durch Mannheim. Die Laufmaschine gilt als die Urform des Fahrrads, das 2017 seinen 200. Geburtstag feiert. Das Jubiläum nimmt der Immendinger "Brennerhof" zum Anlass für einen Aktionstag rund ums Fahrrad, der am Samstag, 29. April im und bei dem Restaurant an der Blumenstraße 22 stattfindet. Gezeigt wird eine Ausstellung "200 Jahre Fahrrad", bei der vom hölzernen Rad bis zum High-Tech Bike alles zu sehen ist. Erwartet werden prominente Gäste wie Landesjustiz- und Tourismusminister Guido Wolf und der einstige Radweltmeister Horst Schütz. Außerdem gibt es E-Bike Touren auf dem "Energiebündelweg" rund um die Gemeinde.

Vorführungen: "Wir beginnen am Samstag, 29. April, mit der Begrüßung der Gäste, der Ausstellung und Vorführungen rund um den Brennerhof", berichtet Klaus Kiefer, Gastronom und Organisator des Aktionstags in und an seinem Restaurant. Zur Eröffnung kommen neben Minister Wolf und Bürgermeister Markus Hugger unter anderem Walter Knittel von der Donaubergland Tourismus-Gesellschaft, Anne-Lena Spreitzer von der Tourismusabteilung der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg, ein Vertreter des Freilichtmuseums Neuhausen und ab 11 Uhr Radrennfahrer Horst Schütz. Schütz wurde 1984 in Barcelona Weltmeister der Steher, war lange Radrennsportler und besitzt mehrere Deutsche und Europameistertitel. Nach der Begrüßung zeigt die Rhönradabteilung der Turngemeinschaft Seitingen-Oberflacht Rhönradvorführungen und bietet Mitmachaktionen.

Die Ausstellung "200 Jahre Fahrrad" dauert von 10 bis 15 Uhr. "Das älteste der gezeigten Fahrräder ist noch aus Holz. Es hat hölzerne Räder und Speichen und ist rund 120 Jahre alt", so Klaus Kiefer. Außerdem gibt es bei der Schau unter anderem zu sehen: "Klingel" und "Solex"-Fahrräder, welche die ersten motorbetriebenen Zweiräder der 50-er und 60-er-Jahre waren, ein Bonanza Fahrrad, weitere rund 60 Jahre alte Fahrräder, ein Einrad, die ersten Alu-Rennräder, aktuelle High-Tech Alu-Räder und E-Bikes. Auch ein "Überraschungsfahrrad", das in eine andere Richtung fährt als gelenkt wird, ist zu sehen und wird in ein Gewinnspiel eingebunden. Kiefer: "Weitere historische Fahrräder sind bei der Ausstellung willkommen." Wer sein Zweirad präsentieren will, kann sich unter der Rufnummer 07462/945 99 94 anmelden. Ältere Fahrräder, die die Besitzer nicht zurückwollen, werden dem Freilichtmuseum Neuhausen zur Verfügung gestellt.

Zwischen 11 und 15 Uhr werden E-Bike-Rundtouren angeboten, an denen man auf eigenes Risiko teilnehmen kann. Sie führen auf dem gemeinsam mit der Gemeinde Immendingen und der Donaubergland Tourismus GmbH ausgewiesenen "Energiebündelweg" zu besonderen Aussichtspunkten wie Donauversinkung und Höwenegg, am Daimler-Prüfzentrum vorbei und nach Mauenheim, Hintschingen und Zimmern. Am Aktionstag warten an einigen der Ziele Überraschungen auf die Teilnehmer. In Zukunft wird der Brennerhof in Abstimmung mit der Gemeinde weiterhin geführte Segway- und E-Bike-Touren für Gruppen anbieten. Kunstwerke: Vorerst noch weiter fortgeführt wird die Kunstausstellung im Brennerhof, bei welcher der Tuttlinger Alexander Frick elf seiner außergewöhnlichen Fotografien mit Landschaften und Menschen zeigt. Für Freitag, 19. Mai, und Mittwoch, 21. Juni, jeweils 19 Uhr sind Führungen geplant (Anmeldung: 07462/945 99 94).

