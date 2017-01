Immendingen Wirtschaftswunder ist Immendinger Zunftballthema

Närrische Saison bei den Immendinger Strumpfkuglern läuft jetzt auf Hochtouren.

„Immendinger Wirtschaftswunder“ heißt das Thema des Zunftballs der Narrenzunft „Strumpfkugler“, der am Samstag, 18. Februar, um 19.30 Uhr in der Donauhalle den ersten großen Höhepunkt der Fastnacht 2017 in der Donaugemeinde setzen wird. An der Traditionsveranstaltung, für die die Vorbereitungen schon seit längerem begonnen haben, wirken traditionell über 100 Akteure mit.

Eingeläutet worden ist die Immendinger Fasnetsaison bereits am Dreikönigstag mit dem Abstauben der närrischen Symbole vor großem Publikum am Narrenbrunnen. Derzeit sind die einzelnen Gruppen, die jeweils am Zunftball mitwirken, wieder dabei, für die Veranstaltung zu planen, zu werkeln und zu proben. Mitmachen wird auch wieder die Narrenkapelle, die den Ein- und Ausmarsch der Zunft musikalisch begleitet.

Das Motto für den Zunftball 2017 wurde bereits bei der Jahreshauptversammlung am 11. November festgelegt. Nun gilt es für die Akteure, das Thema des derzeitigen Immendinger Wirtschaftsaufschwungs mit Leben zu erfüllen. Für die Gruppe der Hansele und Gretele in der Narrenzunft findet zur Vorbereitung des Auftritts beim Zunftball eine Hanseleschritt- und Hanseletanzprobe statt. Sie wurde auf Samstag, 21. Januar, 10.30 Uhr in der Donauhalle terminiert. Der Kartenvorverkauf für den Zunftball beginnt am Samstag, 4. Februar, im Zunfthaus.

Bevor die närrische Saison in der Heimatgemeinde startet, nehmen die Mitglieder der Narrenzunft ebenfalls traditionell an Narrentreffen befreundeter Zünfte der Schwäbisch Alemannischen Narrenvereinigung teil. In diesem Jahr sind wieder zwei Fahrten zu Narrentreffen geplant. Am Wochenende 28./29. Januar geht es nach Markdorf, am Wochenende 11./12. Februar nach Empfingen.

Am 12. Februar begleitet auch die Narrenkapelle die Zunftmitglieder zu dem Narrentreffen in Empfingen.