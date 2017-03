Immendingen Wichtige Immendinger Brückenplanung kommt voran

Gemeinderat befasst sich am Montag mit den Bauleitplänen für die Ersatzneubauten der Brücken über Bahn und Donau.

Sie sind und bleiben wichtige Schlagadern der Verbindung von Immendingen zu seinen Ortsteilen Hattingen und Mauenheim, zum neuen Daimler-Prüfzentrum sowie zu den Gewerbegebieten "Impuls" und "Donau-Hegau". Die drei Brücken, die im Zuge der Landesstraße 225 über die Bahnlinien und die Donau führen, befinden sich in schlechtem Zustand, müssen abgerissen und durch Neubauten ersetzt werden. Der Abriss erfolgt jedoch erst, wenn die neuen Brücken erfolgreich realisiert wurden. Für das Neubauprojekt steht jetzt die Bauleitplanung an.

Der Gemeinderat befasst sich bei seiner nächsten Sitzung am Montag, 27. März, um 19 Uhr im Vortragsraum des Rathauses mit der Vergabe der städtebaulichen Planungsleistungen für diese Bauleitplanung. Wie berichtet, finden die Vorbereitungen für die Brückenbauprojekte auf Gemeindeebene statt. Die Kosten für die Planungen trägt das Land Baden-Württemberg mit. Besondere Bedeutung kommt den Brückenneubauten zu, weil sie voraussichtlich einmal auch die neue Umgehung der Bundesstraße 311 aufnehmen sollen. Die Trasse des inzwischen im vordringlichen Bedarf befindliche Umgehungprojekts wird wahrscheinlich am Hang des gegenüberliegenden Donauufers geführt und mündet dann vermutlich einmal in die Landesstraße 225 ein. Von dort aus wird sie voraussichtlich weitergeführt, um im Bereich vor der Europakurve wieder in die alte Trasse der Bundesstraße 311 einzumünden.

Ein weiteres Thema, zu dem der Gemeinderat am Montag Beschluss fasst, ist die Änderung der Wasser- und der Abwassergebühren. Beraten wird ferner erneut über die Änderung des Bebauungsplans "Am Freizeitzentrum II", die bei der Sitzung endgültig abgeschlossen werden soll. Für die zweite Anbindung des Gebiets "Stadtäcker", wo bekanntlich ein neues 16-Familien-Wohngebäude entstehen wird, vergibt das Gremium die Tiefbauarbeiten.

Auf Grund der neuen Gewerbeansiedlung durch Kanal-, Wasserleitung und Straßenbau erschlossen wird die Stichstraße "Im Gewerbepark", für die ebenfalls die Arbeiten vergeben werden. Auch für den zweiten Bauabschnitt der Erschließung "Mauren-Erweiterung" stehen Arbeitsvergaben an. Bei den Bauanträgen, die der Gemeinderat abschließend erörtert, ist am kommenden Montag unter anderem ein Antrag für den Neubau einer Halle zum Unterstellen von Oldtimern am Eisenbahnweg.