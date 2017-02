Immendingen Weitere Firma baut am Immendinger Ortseingang

EB Turn-Key GmbH vertreibt CNC-Drehmaschinen. Im Frühjahr Start für Zwei-Millionen-Euro-Neubau.

Die Firma EB Turn-Key, Vertrieb und Servicedienstleister für CNC-Kurz- und Langdrehmaschinen sowie Spitzenlos-Schleifmaschinen, realisiert im Baugebiet "Am Freizeitzentrum II" am Immendinger Ortseingang für 1,5 bis zwei Millionen Euro einen neuen Betriebskomplex. Rund 15 Mitarbeiter sollen im Firmenneubau an der Bundesstraße 311 zwischen Zimmern und Immendingen bereits zum Jahresende ihre Arbeit aufnehmen. Über die neue Firmenansiedlung informierten am Donnerstag Bürgermeister Markus Hugger und Geschäftsführer Hubert Bach. Bisher befinden sich die Betriebsräume des Unternehmens noch im Gewerbegebiet "Gänsäcker" zwischen Tuttlingen und Möhringen.

Neuer Standort in idealer Lage: Statt der am jetzigen Standort nicht möglichen Erweiterung hat sich Hubert Bach für eine Neuansiedlung seines Unternehmens in Immendingen entschieden. "Die Baufläche, die mir in Immendingen angeboten wurde, hat mir sehr zugesagt", so der 42-jährige Unternehmer. "Sie liegt ideal an der Bundesstraße und für einen Handels- und Dienstleistungsbetrieb wie unseren ist es wichtig, dass man präsent ist." Für Hubert Bach, dessen Elternhaus sich in Bachzimmern befindet, der in Immendingen aufwuchs und heute in Öfingen wohnt, ist neben Tuttlingen vor allem das Einzugsgebiet Schwarzwald-Baar und die Nähe zur Autobahn ein Standortfaktor. "Hier ist es leichter, Facharbeiter zu bekommen und zu halten", betont er, nicht zuletzt auch mit Blick auf den nahe dem künftigen Firmengebäude gelegenen Supermarkt.

Das neue Immendinger Firmengebäude von EB Turn-Key entsteht auf dem 2000 Quadratmeter großen Grundstück zwischen der Firma Kohler und dem künftigen Boardinghouse. Gefördert mit Mitteln aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) wird eine 750 Quadratmeter große Halle mit Ausstellungs- und Vorführzentrum sowie zweistöckigem, 400 Quadratmeter großem Bürotrakt verwirklicht. "Zu unseren Zielen gehört es, den Kunden Lösungen in der Zerspanungstechnik zu bieten, die so im Standart am Markt nicht erhältlich sind", erklärt Bach, zu dessen seit sieben Jahren bestehenden Unternehmen drei Deutschland-Vertretungen gehören. Am derzeitigen Standort seien Schulungs- und Besprechungsräume nicht mehr ausreichend. "Außerdem wollen wir mit einer Krananlage mehr Flexibilität bei An- und Abtransport sowie beim internen Verschieben der sechs bis acht ständig vorhandenen, lauffähigen Maschinen erreichen."

Das Firmenportfolio von EB Turn-Key mit seinen derzeit noch zehn Mitarbeitern umfasst den Import und die Veredelung von Maschinen, abgestimmt auf die Anforderungen der Kunden. Diese kommen aus der Medizintechnik, Zerspanungs- oder Automobiltechnik. Für neueste Produktenwicklungen von Kunden bietet das Unternehmen im Interesse der Geheimhaltung in den neuen Räumen auch eine "Black-Box" an, die über eine Zugangskontrolle verfügt und nur von autorisierten Personen betreten werden kann.

Wirtschaftsstandort

Die Gemeinde Immendingen entwickelt sich nach der Ansiedlung des Automobilherstellers Daimler weiter zu einem wichtigen Wirtschaftsstandort in der Region. Auf den Gewerbeflächen im Gebiet "Am Freizeitzentrum II" zwischen Immendingen und Zimmern siedelt nun neben den Firmen Dreher/Schuck und Kohler mit EB Turn-Key ein weiteres Unternehmen an. Das Boardinghouse wird folgen. Für das Gewerbegebiet "Donau-Hegau" gibt es laut Bürgermeister Markus Hugger ebenfalls weitere Interessenten. Im Gewerbepark "Impuls" plant die Firma Eisele eine Erweiterung, für die bereits der Bauantrag eingereicht wurde. Dort hat mit Leukhardt bereits vor einigen Jahren ebenfalls ein einstiges Tuttlinger Unternehmen neu gebaut und erweitert. (feu)