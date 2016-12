Einen Hörgenuss auf hohem Niveau bot der Musikverein Hattingen den Freunden der Blasmusik mit dem diesjährigen Weihnachtskonzert.

Bei einem abwechslungsreichen Programm von Originalkompositionen, bekannten Melodien und traditioneller Blasmusik erlebten die Zuhörer einen anspruchsvollen Konzertgenuss. Zu der ersten Veranstaltung des Musikvereins in der grundlegend renovierten Witthohhalle konnte Vorsitzender Stefan Letzgus viele Gäste begrüßen.

Jennifer Schlesinger präsentierte zum Auftakt mit der seit dem vergangenen Jahr wieder bestehenden und von ihr geleiteten Bläserjugend einen ideenreichen Auftritt. Mit tollen Ansagen, unter Einbeziehung des begeisterten Publikums, wurde der konzertante Reigen eröffnet. Mit den überzeugend dargebotenen Stücken, „Si ma ma kaa“, ein tansanisches Bewegungslied, "In meiner Welt“ und der "Europa-Hymne", Schillers "Ode An die Freude", wurde in beeindruckender Weise deutlich, mit welcher Begeisterung die 18 Nachwuchsmusiker bei der Sache sind und was für eine erfolgreiche Jugendarbeit, auf die der Verein stolz sein kann, geleistet wird. Für den geradezu tosenden Beifall gab es als Zugabe zwei Weihnachtslieder.

Modern und traditionell

Im zweiten Teil des Abends beherrschte die Stammkapelle unter der lebendigen und inspirierenden Leitung von Kathrin Häusler die Bühne. Bei der gleich perfekt dargebotenen "James Bond Suite" schien der Geist des Filmhelden durch die Halle zu schweben. Doch nicht nur moderne Sachen habe die Kapelle in ihrem Repertoire, so die Dirigenten bei ihrer Ansage, sondern auch gemütliche Polkas wie der Ohrwurm „Neue Wege“.

Eine Herausforderung für die Musiker, aber auch die Möglichkeit, ihr ganzes Können zu beweisen, bildete das Stück "Lord of the Dance". Auch mit "Joe Cocker in Concert", und Wolfgang Wössners „Grönemeyer“ zogen die Musiker die lauschenden Zuhörer in ihren Bann. Mit „Waterkant“, der musikalischen Geschichte über Matrosen auf der Nordsee, setzten die Musikanten den ebenfalls viel umjubelten Schlusspunkt, jedoch nicht sich ohne Zugaben zu verabschieden.