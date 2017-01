Mauenheim Wechsel im Mauenheimer Landjugendvorstand

Jona Sterk ist neuer Mauenheimer Kassierer. Rühriger Verein das ganze Jahr über aktiv.

Ohne Schwierigkeiten konnte die mit den Passiven über einhundert Mitglieder zählende Mauenheimer Landjugendgruppe in der Jahreshauptversammlung die frei werdenden Ämter wieder besetzen. Für Clemens Müller wurde Jona Sterk als Kassierer gewählt. Neue Schriftführerin ist für Florian Müller, der sich ebenfalls nicht mehr zur Wahl stellte, Sarah Sterk. Die Beisitzer Daniel Hartrampf und Alina Volkmer wurden ebenfalls einstimmig bestätigt.

Im vergangenen Jahr war die Landjugend, auch über Mauenheim hinaus, wieder sehr aktiv, wie der detaillierte Jahresrückblick von Schriftführer Florian Müller verdeutlichte. Zu den Höhepunkten zählten die Teilnahme am Kreislandjugendtag, die Gruppenbegegnung auf dem Wolfhof, sowie am Kreisschützenturnier, wo der erste Platz erreicht wurde. Zweiter wurde man beim Kostümwettbewerb des Kreisfastnachtsballs. Am letzten Maiwochenende richtete die Gruppe das Kreisfußballturnier aus. Die tolle Stimmung konnte selbst das aufgezogene Unwetter nicht verderben. Man nahm am Schlossfest in Immendingen teil, richtete wieder den örtlichen Seniorennachmittag aus und bereicherte die Dorfweihnacht.

Clemens Müller gab einen Einblick in die Finanzen. Ortsvorsteher Michael Ilg, der auch die Wahlen leitete, zollte der Gruppe auch im Namen von Bürgermeister Markus Hugger Dank und Anerkennung dafür, dass es bei der Landjugend „so super funktioniert“. Besonders würdigte er den immer mit viel Liebe gestalteten Seniorennachmittag. Mit lobenden Worten verabschiedete Marcel Bach vom Vorstandsteam die ausscheidenden Vorstandsmitglieder. Zur Erinnerung überreichte er je eine Collage von Veranstaltungen. In der örtlichen Terminvorschau nannte Bach unter anderem die Dorfweihnacht am 9. Dezember und den Seniorennachmittag am 17. Dezember. Den Außenbereich des Gruppenraumes will man im laufenden Jahr fertig stellen. Grußworte mit Terminankündigungen gab es von Melanie Freuer vom Bund Badischer Landjugend sowie von Christina Martin und Theresa Wolf vom Kreisverband.