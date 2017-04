Zimmern Wechsel bei den Zimmerer Teufeln

Marie-Therese Wendel ist neue zweite Vorsitzende des Zimmerer Narrenvereins.

Joachim Gugel ist weiterhin Vorsitzender der Teufelsbrut. In der Generalversammlung wurde er einstimmig bestätigt. Sein Vize, Oliver Heizmann und Hüttenwart Daniel Vögele, traten nicht mehr an. Schriftführer Daniel Seeh wechselte in die Rolle eines Beisitzers. Gewählt wurden Marie-Therese Wendel als zweite Vorsitzende, Claudia Lange als Schriftführerin und Thomas Leukert als Hüttenwart. Kassierer ist weiterhin Bruno Au und Gerätewart Julian Wüst. Als Beisitzer wurden gewählt Ann-Kathrin Späth, Cornelia Kauschinger, Annika Mauch und Daniel Seeh, sowie als Kassenprüfer Silvia Heizmann und Lukas Späth.

Der 1980 gegründete Narrenverein befindet sich auf Erfolgskurs. In seinem an Aktivitäten reichen Rückblick stellte Vorsitzender Gugel, immer wieder von zustimmendem Beifall unterbrochen, fest: „Es lief tipp topp“. Neben der Dorffasnet hatte die Teufelsbrut auch starke auswärtige Auftritte. Lobend stellte er auch das gute Zusammenwirken mit dem örtlichen Musikverein heraus. Die Teufelhütte wurde renoviert, sie ist wieder wie neu. Er dankte allen Aktiven und insbesondere der Gemeinde für ihre Unterstützung.

Schriftführer Daniel Seeh konnte über eine konstante Zahl von 220 Mitgliedern berichten, davon 107 Aktive (93 Teufel und 14 Köhler) und 113 Passive. Das Interesse mit dabei zu sein ist ungebrochen. Zur Aufnahme haben sich gemeldet als Teufel: Annika Matzner, Janik Seeh, Shannen Mink, Michelle Metke, als Köhler: Kerstin Zeller und Pascal Heizmann. Einblick in die Finanzen gab Bruno Au, dem Kassenprüferin Silvia Heizmann eine sehr gute Arbeit bescheinigte.

Von Bürgermeister Markus Hugger gab es Komplimente für das närrische Programm und die beispielhafte Kameradschaft, die auch in der Atmosphäre der gut besuchten Versammlung spürbar war. Kein Stuhl war mehr frei. Ortsvorsteher Günter Heizmann erhielt viel Lob für den Einbau der Küche in der Hornenberghalle. Auch er würdigte die tolle Dorffasnet. Wie Gerätewart Julian Wüst berichtete, werden noch Strickerinnen für Teufel- und Köhlermützen gesucht. In der Versammlung wurde das von Dietmar Reithinger verfasste Buch über die Historie der Zimmerer Fasnet vorgestellt. Aus der Versammlung kam die Anregung, bei der Teilnahme an auswärtigen Umzügen den Fokus künftig stärker nach Immendingen zu richten, was positiv aufgenommen wurde.