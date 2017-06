Immendingen/Geisingen Wasserrecht lässt künftig Gebühren in Geisingen und Immendingen steigen

In den kommenden 15 Jahren sind umfangreiche Maßnahmen an der Kläranlage erforderlich.

Bedingt durch das neue Wasserrecht sind in den kommenden 15 Jahren umfangreiche Ausbaumaßnahmen an der Kläranlage des Gemeindeverwaltungsverbands Immendingen/Geisingen erforderlich, für die Millionenbeträge investiert werden müssen. Da sich die Neuerungen auch im Bereich des Frischwassers auswirken werden, müssen sich die Verbraucher in Immendingen und Geisingen in den nächsten Jahren auf einen Anstieg der Abwasser- und Wassergebühren einstellen sowie die Häuslebauer auf höhere Abwasser- und Wasserbeiträge. Die Verbandsversammlung befasste sich am Donnerstagabend mit einer Machbarkeitsstudie, die das weitere Vorgehen definierte.