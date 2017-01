Immendingen Wasser und Abwasser werden in Immendingen vielleicht teurer

Wasser und Abwasser werden in Immendingen vielleicht teurer

Gebührenkalkulation dauert noch bis zum Frühjahr. Wasserabsatz durch Daimler-Baustelle stabilisiert.

Die Haushalte in der Gemeinde Immendingen müssen sich darauf einstellen, dass sie 2017 vielleicht mehr Gebühren für Wasser und Abwasser bezahlen müssen. Zwar konnte der Gemeinderat bei seiner Etatratung für das neue Jahr noch keine Gebührenanpassungen berücksichtigen, denn die entsprechenden aufwändigen Kalkulationen für dieses und das kommende Jahr sind noch im Gang. Eine rückwirkende Gebührenerhöhung könnte jedoch möglich sein. Wenigstens hat sich der Wasserabsatz auf Grund der Daimler-Baustelle im Jahr 2015 wieder stabilisiert, wie sich in der finanziellen Bilanz des Gemeindewasserwerks zeigt. Wie sich die Gebühreneinnahmen nach dem Abzug der Bundeswehr im Jahr 2016 entwickeln, ist jedoch noch unklar.

Neukalkulation ist im Gang: Die Gemeinde Immendingen ist rechtlich verpflichtet, ihre Schmutz-, Niederschlagswassergebühren sowie die Gebühren für die Wasserversorgung für die Jahre 2017 bis 2018 neu zu kalkulieren. Dies bedarf einer Gebührenkalkulation, die extern erstellt wird und eine umfangreiche Zuarbeit durch die Verwaltung notwendig machen. "Die Gebührenkalkulationen konnten nicht mehr im abgelaufenen Kalenderjahr fertiggestellt werden," so Kämmerer Partik Müller. "Auch die Beschlussfassung über die neuen Gebührensätze kann daher erst im kommenden Jahr erfolgen" betont der Kämmer. Es sei vorgesehen, diese Beschlussfassung im ersten Quartal dieses Jahres vorzunehmen.

Die durch den Gemeinderat beschlossene Satzung kann danach rückwirkend zum 1. Januar in Kraft gesetzt werden. Patrik Müller: "Es ist möglich und derzeit nicht abzusehen, dass für die Gebührenjahre 2017 und 2018 höhere Gesamtkosten für die Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung und Wasserversorgung umzulegen sein werden, als dies mit den derzeit gültigen Gebührensätzen geschieht." Verglichen mit den bisherigen Gebührensätzen könnten die Gebühren also steigen. Wasserabsatz vorerst stabilisiert: Wesentlichen Einfluss auf die Wassergebühren hat die alljährlich verkaufte Menge des Wassers. Sie ist in der Gesamtgemeinde 2015 auf 288 600 Kubikmeter gestiegen, nachdem sie 2014 nur 253 200 Kubikmeter betragen hatte. Der Veränderung dieser Wassermenge ist vor dem Hintergrund des Strukturwandels in der Gemeinde zu sehen. Der Großabnehmer Bundeswehr verbrauchte 2015 20 700 Kubikmeter mehr als im Vorjahr, eine Summe, in welcher das für die Bautätigkeiten des Daimler-Prüfzentrums angefallene Wasser mit berücksichtigt wird. Damit hat sich der Wasserabsatz der Gemeinde insgesamt vorerst stabilisiert. Die Entwicklung 2016 ist allerdings noch offen. Derzeit beträgt der 2015 neu festgesetzte Wasserpreis 2,18 Euro je Kubikmeter.

Wirtschaftsplan

Der Etat des Gemeindewasserwerks umfasst ein Volumen von rund einer Million Euro, wobei auf den Verwaltungsbereich 673 900 Euro entfallen, auf den investiven Bereich 327 000 Euro. An Investitionen sind unter anderem vorgesehen: Die Verlängerung der Wasserversorgungsleitung im Hattinger Baugebiet Mauren-Erweiterung (55 000 Euro), die Erschließung im zweiten Abschnitt des Wohngebiets Am Freizeitzentrum II (60 000 Euro), die Versorgungsleitung in der Stichstraße im Gewerbepark (16 000 Euro) und die zentrale Erneuerung der Telefonanlage des Gemeindewasserwerks (50 000 Euro). (feu)