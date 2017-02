Immendingen Wachstum für den Gewerbestandort Immendingen

Viele Neuansiedlungen in Immendingen im Gang. Eingesessene Betriebe setzen auf Erweiterungen.

Der Wirtschaftsstandort Immendingen floriert. Neben dem Großprojekt Daimler Prüfzentrum laufen derzeit etliche Baumaßnahmen von alteingesessenen und neuen Unternehmen oder Neuansiedlungen stehen bevor. In insgesamt vier Bereichen, den Gewerbegebieten "Donau-Hegau", "Unteres Tal" und "Impuls" sowie auf Gewerbeflächen im Baugebiet "Am Freizeitzentrum II", sind Projekte bereits im Gang oder geplant. Hinzu kommen die Betriebe, die im zurückliegenden Jahr in Immendingen neu gestartet sind. Auch im Bereich Einzelhandel ist die Gemeinde immer besser aufgestellt.

Gewerbegebiet "Donau-Hegau" wächst: Zu den aktuell bekannt gewordenen, großen Firmenneuansiedlungen gehört das Projekt der Firma Bertrandt. Das Unternehmen plant, im Gewerbegebiet "Donau-Hegau" auf einer Fläche von 26 000 Quadratmetern anzusiedeln. "Die Verhandlungen mit Bertrandt sind momentan im Gang," erklärte Bürgermeister Markus Hugger bei der kürzlichen Neuvorstellung der Firma EB Turn-Key. Bertrandt will in direkter Nähe zum Daimler-Prüfzentrum seinen Kunden im Trendthema automatisiertes Fahren mit Entwicklungs-, Elektronik- und Versuchsleistungen unterstützen. Der Engineering-Spezialist möchte Arbeitsplätze für Ingenieure, IT-Spezialisten und Mechatroniker schaffen, wie er 2016 bei der Eröffnung erster Büroräume in der Gemeinde erklärt hat. Ein anderer, aus Medizintechnik-Branche kommender Betrieb plant in naher Zukunft ebenfalls, sich im Gebiet "Donau-Hegau" neu niederzulassen.

Doch auch alteingesessene Handwerksbetriebe der Gemeinde setzen auf Expansion am Standort Immendingen. Mit einem Aufwand von 2,3 Millionen Euro erstellt die Firma Zeller und Jochum Holzbau ebenfalls im Gewerbegebiet "Donau-Hegau" eine neue Holzbau-Fertigungshalle mit Lager und ein zweistöckiges Bürogebäude. Die Arbeiten am Neubau sind bereits weit fortgeschritten und werden ebenso aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum bezuschusst wie die Erweiterung der Metzgerei Wöhrle, die momentan im Anschluss an das Ladengeschäft verwirklicht wird. Eine neue Produktionshalle für die Oberflächen-Behandlung von Metallen wird die seit einigen Jahren im Gewerbepark "Impuls" ansässige Firma "Eisele" realisieren. Einzelhandelszentrum und Hotels: Ergänzt wird schließlich auch das aus dem Discounter Lidl und dem seit 2015 in Immendingen angesiedelten Edeka-Markt bestehende Einzelhandelszentrum. Der Drogeriemarkt "dm" baut mit einem Aufwand von 1,5 Millionen Euro ein neues Marktgebäude. Geplant sind außerdem ein Boardinghouse mit 96 Zimmern, das ebenfalls im Gebiet "Am Freizeitzentrum" gebaut wird, sowie ein klassisches Hotel in der Ortsmitte.

Wandel bemerkbar

Bis zum Jahr 2011 prägte der Bundeswehrstandort die Gemeinde Immendingen stark. Trotz intensiver Anstrengungen gelangen nur wenige Ansiedlungen von neuen Betrieben, obwohl der Ort genügend Flächen ausgewiesen und eine günstige Lage in Autobahnnähe hat. Mit der Ansiedlung des Daimler Prüfzentrums drehte sich das Blatt. In den letzten Jahren gelang es nun, zahlreiche neue Unternehmen für eine Ansiedlung zu gewinnen und den Einzelhandel auszubauen. Auch für die Zukunft zeichnet sich ein ähnlicher Trend ab. (feu)