Immendingen Vorstand der Immendinger Frauengemeinschaft weiter dezimiert

Nach der zweiten Vorsitzenden fehlt bei der katholischen Frauengemeinschaft jetzt auch die Schriftführerin.

Mit einem weiter dezimierten Vorstandsgremium startet die katholische Frauengemeinschaft Immendingen in die nächsten zwei Jahre ihrer Vereinsarbeit. Nachdem beim letzten Mal bereits keine zweite Vorsitzende gefunden wurde, muss Vorsitzende Veronika Hall nach der Teilneuwahl bei der Hauptversammlung am Dienstagabend ihr Führungsgremium auch noch ohne Schriftführerin weiter durch die Geschicke leiten.

Angela Wiedermann gab bei der Versammlung letztmals ihren Bericht als Schriftführerin ab und informierte über viele kirchliche, spirituelle, informative und gesellschaftliche Ereignisse der letzten beiden Jahre. Höhepunkt war das Jubiläum zum 100-jährigen Bestehen der Frauengemeinschaft im April 2016. Wiedermann erstattete auch für Leiterin Gaby Börtzler den Bericht der Gymnastikgruppe. Von einer guten Finanzlage der Gemeinschaft berichtete Kassiererin Ingrid Großmann, der Luise Hör und Waltraud Braun eine akurate Arbeit bescheinigten. Derzeit hat der Verein 154 Mitglieder, darunter 27 Ehrenmitglieder.

Mit den Erlösen aus ihren Aktivitäten unterstützt die Frauengemeinschaft verschiedene Einrichtungen durch Spenden. An Pfarrer und Präses Axel Maier überreichte Vorsitzende Veronika Hall außerdem bei der Versammlung eine Spende von 2000 Euro für die Sanierung der Kirchenorgel. Pfarrer Maier bedankte sich für den Beitrag und das rege Engagement der Frauen, das weit über die Aktivitäten zugunsten der Kirche hinausgehe und auch in den sozialen Bereich hineinreiche. "Sie haben mit viel Idealismus immer das Wohl der Gesamtheit im Blick", so der Präses.

Bei den Teilneuwahlen wurden Veronika Hall in geheimer Wahl wieder zur Vorsitzenden gewählt. Sie hat das Amt jetzt zwölf Jahre inne und ist seit 20 Jahren im Vorstand. Zwar kandidierte niemand als Schriftführerin, jedoch gehören folgende weitere Mitglieder dem Vorstand an: Kassiererin Ingrid Großmann (stand nicht zur Wahl), die Beisitzerinnen Andrea Grieninger, Ulrike Stieb, Bettina Müller, Margret Schmidt, Hildegard Urban (neu) und Andrea Vogel (neu) sowie die Kassenprüferinnen Evelyn Conrath und Regina Welle (beide neu). Mit Blumen dankte Veronika Hall der scheidenden Schriftführerin Angela Wiedermann, die das Amt zwölf Jahre ausübte und vier Jahre Beisitzerin war. Über die Ehrungen langjähriger Mitglieder wird noch berichtet.