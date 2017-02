Immendingen Vom Gebetstag bis zum Immendinger Schwätzabend: Jahresprogramm der katholische Frauengemeinschaft

Katholische Frauengemeinschaft Immendingen hat 2017 wieder ein großes Jahresprogramm.

Die katholische Frauengemeinschaft, mit rund 150 Mitgliedern eine der großen Frauenorganisationen in der Gemeinde und schon mehr als hundert Jahre alt, plant für das neue Jahr wieder eine ganze Reihe von Terminen.

Begleitet werden viele kirchliche Anlässe. Außerdem gibt es informative und unterhaltsame Angebote für Frauen, die öffentlich zugänglich sind. Zum Auftakt des Jahresprogramms wird die Frauenfasnet gefeiert, die katholischen Pfarrheim stattfindet und in den Vorjahren stets weit über hundert Besucherinnen hatte.

„Wer will fleißige Handwerker seh’n, der muss zur Frauenfasnet geh’n“ ist das Motto der diesjährigen Frauenfasnacht, die am Dienstag, 21. Februar, ab 19.33 Uhr gefeiert wird. Angeführt von Vorsitzenden Veronika Hall steigen die Frauen in ihre Handwerkerkluft und verwandeln das Pfarrheim in eine Werkstatt. Am Freitag, 3. März, findet der Weltgebetstag statt. Das Motto lautet „Was ist den fair?“ Für Dienstag, 4. April, plant die Frauengemeinschaft eine Kreuzwegandacht. Der Halbtagesausflug der Frauen führt am Dienstag, 25. April, zur „Vom Fass AG“ in Waldburg bei Ravensburg. Die Hauptversammlung wurde für Dienstag, 2. Mai, terminiert. Eine Maiandacht in Immendingen ist für Donnerstag, 18. Mai vorgesehen.

Am Freitag, 16. Mai, pflücken die Frauen zusammen mit weiteren Helfern wieder die Blumen für den Blumenteppich zur Fronleichnamsfeier. Gottesdienst und Prozession anlässlich des Fronleichnamstags finden dieses Jahr in der Kerngemeinde erst am Sonntag, 18. Juni. statt, weil die Feiern immer im Wechsel mit den Ortsteilen abgehalten werden. Zur Dekanatsfußwallfahrt wird am Mittwoch, 21. Juni, nach Singen eingeladen. Ihr Bumbisfest feiern die Frauen am Mittwoch, 19. Juli.

Termine im zweiten Halbjahr sind der Seniorennachmittag am Donnerstag, 12. Oktober, der „Schwätz- und Strickabend am Dienstag, 7. November, die Roratemesse am Dienstag, 5. Dezember, um 6.15 Uhr sowie die Adventsfeier mit vorausgehender Roratemesse am Dienstag, 12. Dezember.