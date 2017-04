Immendingen Volksfeststimmung Immendinger bei Garten-Tagen

Beliebte Immendinger Veranstaltung wird wieder zum Besuchermagnet.

Tausende Gartenfreunde strömten auf das Betriebsgelände der Firma Stark Baustoffe in Immendingen. Bei den 13. Garten-Tagen herrschte vor allem am Sonntag richtige Volksfeststimmung und die ganze Familie kam dabei auf ihre Kosten. Der Musikverein Zimmern spielte zum Frühschoppenkonzert auf und für die Unterhaltung der Kinder sorgte Clown Anja, unter anderem mit tollen Figuren aus Luftballons. Natürlich stand das Interesse an der Gestaltung des eigenen Gartens im Vordergrund: Bei rund 25 Ausstellern aus der Garten- und Landschaftsbaubranche, bei Gärtnereibetrieben und Herstellern von Betonwaren, Teich- und Pumpentechnik sowie Regenwassernutzung, konnten sich die Besucher Anregungen, Ideen und wertvolle Tipps direkt vom Experten holen. Die toll hergerichteten Anschauungsobjekte und Mustergärten mit viel Natursteinoptik und Grün waren ständig umlagert. Eine rührige Gruppe von Bonsai-Züchtern brachte den Interessierten ihr Hobby näher und führte sie in die Kunst der Gestaltung und Aufzucht heimischer Sträucher und Bäume ein. Der Verband Garten- und Landschaftsbau, Region Schwarzwald-Baar-Heuberg, informierte über die Ausbildungsmöglichkeiten in ihrer Branche. Eine Weinprobe am Stand des ZG-Raiffeisen Markts rundete das interessante Rahmenprogramm ab.