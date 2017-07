Immendingen/Geisingen Volker Kauder nimmt Einblicke in die Hattinger Schweinezucht

Bundestagsabgeordneter auf Sommertour in Geisingen und Immendingen. Claus Schmid stellt seinen Betrieb vor.

Im Rahmen seiner in dieser Woche zu Ende gehenden Sommertour 2017 besuchte der CDU-Wahlkreisabgeordnete und Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Volker Kauder, gestern den Bauernhof der Familie Claus Schmid in Hattingen und im Anschluss die Medizintechnikfirma Trokamed in Geisingen. Dort fand der Firmenbesuch des Bundestagsabgeordneten jedoch unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Während die Sommertour heuer dem Thema „Unser Mittelstand“ gewidmet war, ging es bei der Betriebsbesichtigung in Hattingen um das Tierwohl. Mit von der Partie waren neben den örtlichen kommunalen Mandatsträgern, an der Spitze Bürgermeister Markus Hugger, auch mehrere Vertreter von Institutionen, die sich für die Sache engagieren.

Hofeigentümer Claus Schmid erläuterte eingangs den Betriebsspiegel. Der wesentliche Schwerpunkt liegt seit Jahren in der Schweinehaltung. Der Familienbetrieb bewirtschaftet eine Fläche von 150 Hektar. "Gehalten werden 200 Mutterschweine. Die Ferkelproduktion liegt jährlich in einer Größenordnung von 4000 bis 5000 Tieren", so Claus Schmid. Die Ferkel werden direkt an Mäster verkauft und das erzeugte Getreide ausnahmslos für die Schweinehaltung eingesetzt. "Damit kann eine gute Futterqualität garantiert werden mit dem Ergebnis, dass die Tiere gesund und fit sind“, sagte Claus Schmid. Die Schweinehaltung erfolge ausnahmsweise in Gruppen, das gilt auch für den Verkauf der Ferkel.

Das Tierwohl ist dem Betrieb seit geraumer Zeit ein Anliegen. Bereits beim Bau des ersten Stallteiles im Jahr 2001 wurde hierauf Wert gelegt. In dem so genannten Wartestall werden die Tiere während der Trächtigkeit auf Stroh gehalten. Die großen Öffnungen werden auch im Winter nicht geschlossen. Bei niederen Temperaturen „graben“ sich die Zuchtschweine im Stroh ein.

Alexander Hinrichs von der 2015 ins Leben gerufenen Initiative Tierwohl, mit der sich Vertreter aus Landwirtschaft, Fleischwirtschaft und dem Lebensmitteleinzelhandel gemeinsam für mehr Tierwohl in der Nutztierhaltung einsetzen mit Sitz in Bonn, berichtete, dass die zehn teilnehmenden Lebensmitteleinzelhandelsunternehmen für jedes verkaufte Kilogramm Geflügel- und Schweinefleisch und -wurst vier Cent an die Initiative zahlen. Auch Franz Martin Rausch, der beim Termin den Bundesverband des Deutschen Lebensmittelhandels vertrat, machte deutlich, wie sein Verband das Tierwohl unterstützt. Unionsfraktionschef Kauder war die Kontrolle wichtig. "Diese erfolgt durch neutrale Zertifizierungsstellen“, so die Antwort auf seine Frage. Wie Kauder ausführte, sei zu beobachten, dass sich die berechtigten Tierwohlbestrebungen inzwischen weniger nach den von der Politik vorgegebenen Standards richten, sondern vielmehr die Verbraucher hierauf Einfluss nehmen.

Claus Schmid führte den Gast durch seine modernen Stallungen und erläuterte ihm Details der Schweinezucht.

Nach dem Rundgang bewertete der Politiker den nach modernen Gesichtspunkten geführten Betrieb sehr positiv. Volker Kauder interessierte sich auch für den dem landwirtschaftlichen Betrieb angeschlossenen Hofladen, der auch Bauernmärkte beliefert und einen wichtigen Beitrag zur Nahversorgung leistet.

Tierwohlinitiative

Durch die Beiträge der zehn Handelsunternehmen kommen für den Zweck jährlich 85 Millionen Euro zusammen, die fast ausschließlich an die angeschlossenen Betriebe fließen. Seit einigen Jahren ist auch der Betrieb Schmid Mitglied der Initiative. Von den Tierwohlmaßnahmen profitieren derzeit bundesweit 14,4 Millionen Schweine und 234,8 Millionen Hähnchen und Puten, bei einer Marktabdeckung von 35 Prozent bei den Schweinen beziehungsweise 92 Prozent beim Geflügel. (wf)