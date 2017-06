Immendingen Vogelbeobachtungsturm statt Steg beim zweiten Immendinger Donauuferpark

Naturschutz erreicht mehrere Veränderungen in Planung für den zweiten Donauuferpark.

Während die Bauarbeiten für den zweiten Immendinger Donauuferpark im Bereich "Öhmdwiesen" bereits im Mai angelaufen sind, wurden aktuell im Zug der wasserrechtlichen Genehmigung für das Projekt noch eine Reihe von Änderungen an der Planung zur Auflage gemacht. Die Naturschützer wollen bei der Gestaltung des Parks vor allem mehr Rücksichtnahme auf die teils seltene Fauna und Flora im betroffenen Uferstreifen.

Wichtigste Veränderung, die zur Auflage gemacht wurde, ist der Verzicht auf den südlich gelegenen der beiden geplanten Donaustege, der in einem besonders sensiblen Bereich gebaut werden sollte. Ähnlich dem Steg im ersten Uferpark hätte auch das neue Bauwerk ein Stück weit über das Gelände hinaus in Richtung Donau ragen sollen. Darauf wird jetzt verzichtet. Stattdessen soll ein "Vogel-Beobachtungsturm" erstellt werden, von dem weniger Störung für die Natur ausgeht.

"Der Standort ist aus Naturschutzsicht extrem wertvoll", erklärte Ortsbaumeister Rainer Guggemos im Gemeinderat. "Wir wurden gebeten, uns mit dem Donauuferpark weiter zurückzuziehen, damit Flora und Fauna weniger beeinträchtigt werden." Der Bau des Vogelbeobachtungsturms solle kostenneutral erfolgen und wie der Steg bis zu maximal 60 000 Euro kosten, so Bürgermeister Markus Hugger. Gemeinderat Dieter Weißhaupt erkundigte sich nach der Wartungs-Intensität, die für den besonderen Turm anfällt. Da es sich um eine Stahlkonstruktion handelt, sei diese gering, betonte Guggemos. Der Gemeinderat ermächtigte die Verwaltung, den Auftrag für den Bau des Turms bis zur vereinbarten Summe zu vergeben.

Ebenfalls auf Grund des verbesserten Naturschutzes soll das Geländer des Donauuferstegs gegenüber der Hauptversinkungsstelle durch eine Erhöhung der Zahl der Gitterstäbe blickdichter gemacht werden. Bereits im Vorfeld des Beginns der Bauarbeiten hatten die Naturschützer auch noch weitere Änderungen an der Planung des zweiten Immendinger Donauuferparks durchgesetzt. So soll die geplante "Seilbahn" für Kinder an einen anderen als den zunächst vorgesehenen Standort verlegt werden. Außerdem werden die im Bereich ehemaliges Betonwerk projektierten Uferstufen zurückgenommen. Schließlich wird noch eine spezielle Hecke angelegt, die den schützenswerten Donauuferstreifen vor den Besuchern des künftigen Uferparks besser abschirmt.