Immendingen Vier neue Immendinger Strumpfkugler ernannt

Die Immendinger Narrenzunft zeichnet beim Häsabstauben am Narrenbrunnen verdiente Narren aus.

Frisch gereinigt vom Staub und auf Hochglanz gebracht können die Immendinger Narrensymbole in der kommenden Fasnacht wieder für ihre Zwecke eingesetzt werden. Trotz Minusgraden und Eiszapfen am Narrenbrunnen fanden sich am Dreikönigstag zahlreiche Mitglieder der Narrenzunft zum traditionellen Häsabstauben auf dem Rathausvorplatz ein. Vier von ihnen erhielten am ersten Tag der Fasnet 2017 noch eine besondere Auszeichnung.

Zunftmeister Peter Grieninger eröffnete zuvor das Häsabstauben, zu dem auch Bürgermeister Markus Hugger, Altbürgermeister Helmut Mahler, Ehrenzunftmeister Helmut Börtzler und der Möhringer Zunftmeister Simon Krug an den Narrenbrunnen gekommen waren. „Ich habe heute die Aufgabe, vier neue Strumpfkugler zu ernennen,“ erklärte Grieninger und wies auf die bis ins Jahr 1910 zurückgehende Tradition der ersten Immendinger Narrenfigur hin. Wer die Ernennung zum Strumpfkugler erhalte, müsse aus den Reihen der Mitglieder vorgeschlagen und durch den Vorstand bestätigt werden. „Mit dem heutigen Tag erhebe ich Walter „Walle“ Röder, Helmut „Alt-Henning“ Henning, Hans-Peter „Pepsi“ Neumann und Josef „Sepp“ Dessel in den Stand des Strumpfkuglers“, sprach Grieninger die offizielle Ehrung aus und übergab mit Vize-Zunftmeister Sascha Zimmer die Urkunden.

„Die triste Zeit ist nun endlich vorbei, ab heute regiert wieder die Narretei!“ freute sich Brauchtumsbeauftragter Karl-Heinz Zeller, der nach der Strumpfkugler-Ernennung die eigentliche Zeremonie des Häsabstaubens eröffnete. Zum Start übernahmen die Immendinger als Schützenhilfe die Reinigung des Zepters des Zunftmeisters der Nachbarzunft Möhringen. Danach widmete sich Hanselewart Sebastian Zimmer ganz dem Reinigen der Immendinger Narren-Insignien. Keine Säuberung nötig hatte dabei noch das ‚“immer adrette“ Gretele. Mit dem Staublappen wurden dann aber das närrische Zepter von Zunftmeister Grieninger, der Tragegurt der Standarte und die Scheme des Hansel zur alten Pracht gebracht. Das Gschell musste geschüttelt, die Scheme des Donaugeists gereinigt werden. „Gib’s dem, dem’s g’hört, des g’hört sich so!“ befahl Zeller dem Hanselewart, der die Symbole nach der Säuberung an die Besitzer weiterreichte. Auf Hochglanz gebracht wurden auch die Schemen vom Bumbismale und Mettenbergwieble, die Laterne des Nachtwächters, die Eier der Stumpfkugler, die Schelle des Narrenpolizisten, die Laterne des Nachtwächters und ein Instrument der Narrenkapelle. Nach der Zeremonie am Narrenbrunnen gab es noch einen Hock im Zunfthaus.