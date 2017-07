Hattingen Vier Tage wird in Hattingen Festgaudi geboten

Ein attraktives Programm verbunden mit einem großen Angebot an kulinarischen Köstlichkeiten ließen auch die sechste Auflage des Hattinger Scheunenfestes des Musikvereins zu einem Erfolg werden.

Vier Tage wurde in der liebevoll geschmückten Halle, die Vorstandsmitglied Claus Schmid wieder zur Verfügung stellte, gemütlich gefeiert. Das ansprechende Festambiente vermittelte eine angenehme Atmosphäre. Gegen die zurückgegangenen Temperaturen hatte man mit einer Heizung vorgesorgt. Bereits zum Auftakt am Freitagabend gelang es, mit einer Mischung aus Blasmusik und Gesang das Publikum zu begeistern. Für gute Stimmung sorgten mit Blasmusik zunächst die „Jungen Fidelen Hattinger“. In der Folge hatten die „Sing-Sang Duddler" aus Seitingen ihren Auftritt. Sehr gut kam an, dass sie die Texte der dargebotenen Weisen verteilten. So nahmen sie das Publikum quasi im Gesang mit. Erfreulich war, dass auch die jüngeren Festbesucher voll mit dabei waren.

Nicht nur die Jugend hatte viel Freude an der Partynacht von Samstag auf Sonntag. Die Darbietungen von Maik Dodaro mit Band sorgte dafür, dass die Stimmung geradezu überschwappte unter dem Motto „Juke Box Tour 2017 – Choose your Song" gab es Live-Musik von den 1970-er Jahren bis heute.

Viele Küchen blieben am Festsonntag kalt. Die große Zahl der Festbesucher nutzten die angebotenen Speisen und ließen sich von dem schon traditionellen Spanferkelessen verwöhnen. Unterhaltsame Blasmusik boten den ganzen Sonntag über die Musikvereine Wangen und Zimmern. Viel Spaß hatten die jungen Festbesucher mit der Rollbahn, einer für sie besonderen Attraktion. Mit dem Festverlauf, insbesondere der Zahl der Besucher, äußerte sich die Vereinsleitung im Gespräch mit dieser Zeitung trotz Konkurrenzveranstaltungen in der näheren Umgebung sehr zufrieden.

Mit dem Handwerkervesper und dem Feierabendhock geht es heute Montag, 3. Juli, ab 17 Uhr mit den Musikkapellen Nendingen und Oberuhldingen nochmals in die Vollen.