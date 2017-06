Immendingen Vier Immendinger Orte feiern hohes Kirchenfest

Blumensammelaktionen, Blumenteppiche und Prozessionen zu Fronleichnam in der Seelsorgeeinheit.

Zu den bedeutenden Festen im Kirchenkalender zählt Fronleichnam, das in der Seelsorgeeinheit Immendingen/Möhringen alljährlich mit besonderen Gottesdiensten und Prozessionen gefeiert wird. Geplant ist auch wieder das Legen von Blumenteppichen, dem Blumensammel-Aktionen vorausgehen. In den Immendinger Pfarreien der Seelsorgeeinheit finden die Feierlichkeiten sowohl am eigentlichen Fronleichnamstag, 15. Juni, als auch am Samstag, 17. und Sonntag, 18. Juni, statt.

In der Kernortgemeinde Immendingen findet der Fronleichnamsgottesdienst in diesem Jahr erst am Sonntag, 18. Juni, statt und beginnt um 9 Uhr. Die Feier wird von der Gemeindemusikkapelle sowie dem Kirchenchor gestaltet. Die Fronleichnams-Prozession führt über die Jahnstraße zur Realschule und über die Garten- und Hindenburgstraße zurück zum Rathaus-Vorplatz. An der Fronleichnamsfeier nehmen die Erstkommunikanten der Pfarrei noch einmal im Gewand teil.

Im Vorfeld des Immendinger Fronleichnamsgottesdienst trifft sich die katholische Frauengemeinschaft am Freitag, 16. Juni, ab 18 Uhr am Pfarrheim Immendingen, um von dort zum Blumenpflücken zu starten. Die Frauen hoffen bei ihrer Blumenpflück- und Sammelaktion auch auf Unterstützung weiterer freiwilliger Helfer. Es besteht zudem die Gelegenheit, Blumenspenden für den Blumenteppich beim Pfarrheim St. Peter und Paul abzugeben.

Bereits am eigentlichen Fronleichnamstag, Donnerstag, 15. Juni, begehen die Pfarreien Hattingen und Ippingen das Kirchenfest. Den Gottesdienst in Hattingen, der um 10 Uhr beginnt, umrahmen der Musikverein Hattingen und der Kirchenchor. Es findet eine kleine Prozession mit einer Station statt, bei der auch die Erstkommunikanten dabei sind.

Der Festgottesdienst in der St. Priska Kirche in Ippingen fängt um 9 Uhr an. Der Kirchenchor sorgt für die Umrahmung des Gottesdiensts. Auch in Ippingen wird wieder die traditionelle Fronleichnams-Prozession abgehalten. Anschließend wird ein Frühschoppenhock im Pfarrhaus angeboten.

In der Pfarrei St. Bartholomäus Mauenheim wird der Fronleichnamsgottesdienst am Samstag, 17. Juni, um 18 Uhr abgehalten. Anschließend findet eine Prozession statt, an der auch die Erstkommunikanten mitwirken. Zum Abschluss treffen sich die Mitglieder der Pfarrgemeinde noch zu einem gemütlichen Beisammensein, das im Pfarrhaus Mauenheim abgehalten wird.