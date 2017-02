Zimmern Viele Orden für Zimmerer Fasnetakteure

Hemdglonkerball bildet den Rahmen für Auszeichnungen langjähriger Narren. Thomas Leukert für schönste Kopfbedeckung prämiert.

Zahlreiche Orden und Ehrenzeichen für langjährige Verdienste um die Gestaltung der Zimmerer Fasnet konnte Landvogt Raily Mink zusammen mit Ordensmeister Werner Kohler von der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee und Teufelchef Joachim Gugel beim Hemdglonkerball in großer Zahl in der rappelvollen Hornenberghalle überreichen.

Es erhielten den Verdienstorden der Teufelsbrut in Bronze für zehn Jahre: Michael Baumann, Juliane Werkmeister, Markus Giese, Tanja Grünwald, Ann-Kathrin Späth, Marie-Therese Wendel, Christoph Hehn und Melanie Mink. In Silber für 20 Jahre Christoph Schinzinger und Carmen Steinhart. Mit Gold für 25 Jahre wurden Andreas Baumann, Petra Münzer und Rolf Zeller ausgezeichnet. Die Verdienstmedaille der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee in Bronze für 15 Jahre ging an Thomas Schinzinger, Annemarie Vögele, in Silber für 20 Jahre an Christoph Schinzinger und Carmen Steinhart.

Den Verdienstorden in Silber für 25 Jahre erhielten Andreas Baumann, Petra Münzer, Rolf Zeller, in Gold für 30 Jahre Beatrix Hehn. Für 25-jährige passive Mitgliedschaft wurden am Donnerstagabend Josef und Hannelore Schwarz, Elmar Vögele, Ewald Weiler, Klothilde Heizmann, Georg Bausch, Andreas Bohle und Holger Staub ausgezeichnet.