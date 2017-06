Zimmern Viele Aktivitäten für das geplante Bürgerhaus in Zimmern

Förderverein zieht eindrucksvolle Bilanz seiner Arbeit zugunsten des Zimmerer Zukunftsprojekts.

Viel wird im Immendinger Ortsteil Zimmern getan, um eines Tages das ambitionierte Projekt Bürgerhaus verwirklichen zu können: In der gut besuchten Jahreshauptversammlung des Fördervereins Bürgerhaus gab Vorsitzender Martin Schilling einen umfassenden Rückblick auf die zahlreichen Aktivitäten in den vergangenen fünf Jahren. Zum Auftakt wurden unter Einbeziehung der Bevölkerung die Bedürfnisse für ein Bürgerhaus festgelegt. An den Architektenwettbewerb schloss sich die Entscheidung über den Standort durch die Gemeinde an. Mit einer Fülle von Aktivitäten war man in der Öffentlichkeit präsent und realisierte eine Vielzahl gelungener Aktivitäten zugunsten des Projektes. Diese beinhalteten unter anderem Briefmarkenaktionen, die Anfertigung von Shirts zusammen mit dem Verein der Symbadischen Freunde, den Verkauf von Miniatur-Bausteinen als Sponsoring, die Teilnahme an der Einweihung der neuen Donaubrücke und neuestens die Beteiligung am Amazon-Smile-Programm.

Schulen haben Priorität

Kassierer Rui Bonjour erstattete den positiven Finanzbericht. Bürgermeister Markus Hugger dankte dem Verein für seine Arbeit und den lobenswerten Einsatz für das Projekt. Verbunden mit dem Dank für die gute Zusammenarbeit attestierte er der Vorstandschaft, dass sie sich um das Vorhaben sehr bemühe, auch wenn dies nach Außen nicht immer sichtbar sei.

Was die Realisierung des Vorhabens anbelangt, verwies Bürgermeister Markus Hugger darauf, dass bei den größeren Investitionen der Gemeinde Immendingen die Schulen und das Feuerwehrgerätehaus nach wie vor vorrangige Priorität haben. "Hinzu kommen Aufgaben der Gemeinde, die im Voraus nicht immer planbar sind", unterstrich der Bürgermeister.

In seinem Ausblick machte Vorsitzender Martin Schilling deutlich, dass man weiterhin auch mit dem ständigen Bemühen zur Gewinnung von Sponsoren aktiv sein werde. Geplant ist zudem die Durchführung eines Seniorennachmittags im Immendinger Ortsteil Zimmern.