Immendingen Viel närrisches Volk beim neuen Immendinger Hennentanz

Narrenzunft Strumpfkugler belebt Fasnetspiel aus 1930er-Jahren. Hemdglonker tanzen um den Narrenbaum.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Das Fasnetspiel um die "Brauthenne", ein aus den 1930-er-Jahren stammender Immendinger Narrenbrauch, ist seit dem Schmotzigen Dunschtig wieder Bestandteil der örtlichen Fasnacht. Im Anschluss an den Hemdglonkerumzug hat die Narrenzunft "Strumpfkugler" den Hennentanz auf dem Platz vor dem Rathaus vor großer Zuschauerkulisse wieder belebt. Die Hemdglonker wurden in das Fasnetspiel einbezogen, bei dem nach Übergabe der – in diesem Fall symbolischen – Henne alle gemeinsam um den Narrenbaum tanzen.

Närrisches Eheversprechen: Angeführt vom Brauchtumsbeauftragten der Zunft, Karl-Heinz Zeller, erwarteten am Donnerstagabend fünf Zunfträte in Mänteln und Hüten, wie sie in den 50-er-Jahren von den Zunftvorderen getragen wurden, zwei närrische Brautpaare auf der Rathausbühne. "Wir treten vor den Souverän aller Strumpfkugler, um unser Eheversprechen in närrischer Weise zu wiederholen", erklärte ein Bräutigam. Der "hohe Rat" verlangte dafür von den Paaren jedoch zunächst die "Hingabe der althergebrachten Brauthenne".

Angeführt vom Brauchtumsbeauftragten der Zunft, Karl-Heinz Zeller, erwarteten am Donnerstagabend fünf Zunfträte in Mänteln und Hüten, wie sie in den 50-er-Jahren von den Zunftvorderen getragen wurden, zwei närrische Brautpaare auf der Rathausbühne. "Wir treten vor den Souverän aller Strumpfkugler, um unser Eheversprechen in närrischer Weise zu wiederholen", erklärte ein Bräutigam. Der "hohe Rat" verlangte dafür von den Paaren jedoch zunächst die "Hingabe der althergebrachten Brauthenne". Fast hundert Jahre alter Brauch: Bevor die Trauung stattfand, erklärte der Zunftmeister: "Es war früher Brauch und Sitte, dass jeweils an der Fasnet eine lustige Hochzeit stattfand, weil die Fanset das höchste Fest der rechten Narren ist. Dieses Fest wurde gekrönt durch den Hennentanz." Die Brautpaare versprachen noch, "eine hochnärrische Familie" zu gründen und "Narrensome zu kriege", ehe sie vom Zunftrat eine Glocke erhielten und dann gemeinsam mit den Hemdglonkern um den Narrenbaum tanzten.

Bevor die Trauung stattfand, erklärte der Zunftmeister: "Es war früher Brauch und Sitte, dass jeweils an der Fasnet eine lustige Hochzeit stattfand, weil die Fanset das höchste Fest der rechten Narren ist. Dieses Fest wurde gekrönt durch den Hennentanz." Die Brautpaare versprachen noch, "eine hochnärrische Familie" zu gründen und "Narrensome zu kriege", ehe sie vom Zunftrat eine Glocke erhielten und dann gemeinsam mit den Hemdglonkern um den Narrenbaum tanzten. Brauthenne wird weitergereicht: Für den Hennentanz intonierte die Narrenkapelle den Narrenmarsch. Die Glocke wurde von den Brautpaaren an die Mittänzer weitergereicht. Auf ein Zeichen des Zunftmeisters hin verstummte die Musik. Das Paar, das in diesem Moment die Glocke hatte, war das Gewinnerpaar des Abends. Vom Zeremonienmeister erhielten Julia und Marco die Fasnethenne überreicht, ehe er rief: "Tanzet und feiert weiter, der Aschermittwoch kommt schneller als uns lieb ist.

Für den Hennentanz intonierte die Narrenkapelle den Narrenmarsch. Die Glocke wurde von den Brautpaaren an die Mittänzer weitergereicht. Auf ein Zeichen des Zunftmeisters hin verstummte die Musik. Das Paar, das in diesem Moment die Glocke hatte, war das Gewinnerpaar des Abends. Vom Zeremonienmeister erhielten Julia und Marco die Fasnethenne überreicht, ehe er rief: "Tanzet und feiert weiter, der Aschermittwoch kommt schneller als uns lieb ist. Brauchtum an Junge weitergeben: Gründe für die Wiederbelebung des Hennentanzes hatte Karl-Heinz Zeller schon bei der letzten Hauptversammlung der Zunft genannt: "Es geht darum, dass wir unsere Bräuche nicht verlieren. Wir müssen dafür werben, dass sie weiterleben." Wenn man es nicht schaffe, auch junge Leute dafür zu begeistern, sei das Brauchtum bald verschwunden. Zeller folgte mit seinen Worten dem Aufruf von Volkskunde-Professor Werner Mezger bei der Herbsttagung der Schwäbisch Alemannischen Narrenvereinigung in Immendingen, der ebenfalls betont hatte, wie wichtig die Weitergabe der alten Fasnetbräuche an die Jungen sei.

Brauchtum erhalten

"So unerfreulich es klingt, aber das kulturelle Gedächtnis verblasst..." Das hat Volkskunde-Professor Werner Mezger bei der Herbsttagung der Schwäbisch Alemannischen Narrenvereinigung in Immendingen beklagt. Er griff Themen auf wie Erlebnisgesellschaft, gesellschaftlicher Wandel und Weitergabe von Traditionen. Er appellierte zum Erhalt der Fastnacht in einer älter, kleiner werdenden und multikulturelleren Gesellschaft. Einen Beitrag dazu hat die Zunft mit der Wiederbelebung des Hennentanzes geleistet. (feu)