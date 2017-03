Hattingen Viel Gaudi um ein verflixtes Klassentreffen in Hattingen

Zu Beginn des Frühjahres öffnet sich bei der Hattinger Laienbühne wieder der Theatervorhang. „Heuer gibt es in fünf Aufführungen besonders vielversprechenden und spannenden Theaterspaß“, verspricht Horst Leiber, Vorsitzender der Laienbühne.

An zwei Wochenenden wird in der Witthohhalle das Lustspiel „Das verflixte Klassentreffen“ auf die Bühne gebracht. Das Stück hat einen Familienvater zum Inhalt, der nach einer durchzechten Nacht von seiner Ehefrau mit schweren Vorwürfen überschüttet wird. Noch viel schlimmer für ihn ist, dass seine Frau ein Klassentreffen plant, das er unbedingt verhindern möchte, da ein uneheliches Kind ins Spiel kommt, für das er schon über 20 Jahre Alimente zahlt. Er kann sich jedoch nicht durchsetzen. Das Unheil nimmt seinen Lauf. Aus Amerika reist auch der frühere Mädchenschwarm der Klasse an. Das Durcheinander und die Verwechslungen beginnen und nehmen immer stärkere Formen an. So wird die Frau des Amerikaners für eine Stripperin aus Las Vegas gehalten. All die grandiosen Ereignisse sind für den Familienvater ein Schock. Wie die spannende Geschichte schließlich zu Ende geht, können die Besucher bei den Aufführungen erleben.

So hat das Stück nicht nur einen hohen Unterhaltungswert, sondern bietet bei den permanenten Angriffen auf die Lachmuskeln des Publikums viel Gaudi und Heiterkeit. Seit Jahresbeginn laufen die Vorbereitungen für das Ereignis. Ingmar Speck, seit über zehn Jahren bewährter Regisseur, studiert die Schauspielerinnen und Schauspieler Markus Sterk, Sandra Giner, Holger Sterk, Herbert Hensler, Maik Benat, Andrea Schmid, Christian Westhoff, Britta Benat, Tobias Bräunlinger, Ramona Schmid und Lisa Benat ein.

Zum Auftakt gibt es am Samstag, 1. April um 13.30 Uhr eine Kindervorstellung und um 20 Uhr eine Abendvorstellung. Am Freitag und Samstag, 7. und 8. April, werden um 20 Uhr weitere Abendvorstellungen geboten. Die Seniorenvorstellung ist am 8. April um 13.30 Uhr. Die neu gestaltete Festhalle hat einen barrierenfreien Zugang. Kontakt und Karten: Telefon 07462/924 22 60 oder www. laienbuehne.hattingen.de.