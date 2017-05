Immendingen Viel Engagement für Immendinger Orgelsanierung

Spenden für seit 2012 laufende Aktion nehmen zu. Benefizkonzert im Juli soll ein Höhepunkt werden.

Wenn eine aufwändige Orgelsanierung in der Kirche St. Peter und Paul die katholische Pfarrgemeinde fordert, dann kann sie auf ihre Mitglieder bauen. Das zeigt sich in den vielen seit Beginn der Spendenaktion im Jahr 2012 zusammengetragenen Mitteln zugunsten des Projekts, das voraussichtlich Kosten in Höhe von rund 100 000 Euro verursachen wird. Rund 90 Prozent des Aufwands muss die Pfarrgemeinde selbst aufbringen. In jüngster Zeit haben die Spenden für die unerlässliche Reinigung des Instruments noch einmal deutlich angezogen, wie Pfarrer Axel Maier bestätigt. Nächster Höhepunkt der Aktionen zugunsten der Sanierung wird ein Benefizkonzert in St. Peter und Paul sein, das am Freitag, 7. Juli, ab 19 Uhr stattfindet.

Königin der Instrumente: Die Orgel gilt als "Königin" der Instrumente und ist nahezu unverzichtbar für ein Gotteshaus. Man stelle sich nur den festlichen Einzug der Kommunikanten am Weißen Sonntag in die Kirche vor – ohne den Klang des Orgelspieles... Vor rund sechs Jahren hat eine Inspektion der Orgel in St. Peter und Paul wie berichtet ein trauriges Ergebnis erbracht: Das vor knapp 50 Jahren von der Freiburger Orgelbaufirma August Späth eingebaute Instrument ist stark verschmutzt. Der Pfarrei wurde daher empfohlen, für eine grundlegende Säuberung sämtliche Orgelpfeifen auszubauen. Danach müssen sie dann neu intoniert werden. Außerdem gelte es, technische Defekte zu beheben. Für den Aufwand, der auf 80 000 bis 100 000 Euro geschätzt wird, erhält die Pfarrgemeinde lediglich einen zehnprozentigen Zuschuss der Erzdiözese. Den restlichen Betrag muss sie selbst finanzieren.

In der Folge begann die Pfarrei, sich für die Finanzierung der Orgelsanierung zu engagieren. Unter anderem gab es verschiedene Aktionen kirchlicher Gruppen. Auch ein Teil der Erlöse der Pfarrfeste wurde immer wieder für den wichtigen Zweck gespendet. In diesem Jahr überlegten sich die Mütter, die die Familiengottesdienste begleiten, einen kreativen Beitrag und bastelten Osterkarten, die sie verkauften. Pfarrer Maier: "Die Aktion war ein Erfolg und eine tolle Sache." Außerdem haben Privatleute zugunsten der Orgelsanierung auf Geburtstagsgeschenke verzichtet und stattdessen Geld gesammelt. Auch die Verkäufe selbstgebackenen Kuchens nach Gottesdiensten bringen gute Erlöse. "Eine weitere höhere Privatspende für den Zweck habe ich vor kurzem erhalten," so der Seelsorger. Besonders freute sich Pfarrer Maier über die Spende der katholischen Frauengemeinschaft: Vorsitzende Veronika Hall überreichte jüngst bei der Hauptversammlung 2000 Euro für die Maßnahme. Großes Benefizkonzert: Wichtig ist es Maier, dass bei all der Spendenbereitschaft für einen Gegenstand nicht die Hilfe für soziale Zwecke vernachlässigt wird. "Die Frauen spenden ebenfalls dafür und wir wollen unser großes Benefizkonzert nicht nur zugunsten der Orgelsanierung, sondern zur Hälfte auch für das Hospiz auf dem Dreifaltigkeitsberg veranstalten." Zum Konzert erwartet wird der schon aus dem SWR-Fernsehen bekannte Rottweiler Mädchenchor unter der Leitung von Andreas Puttkammer. Unterstützt werden die Sängerinnen auch vom "Jungen Chor" St. Ursula aus Villingen. Geboten werden klassische und moderne Lieder, wie etwa von der Gruppe "Silbermond". Ferner tritt beim Konzert in St. Peter und Paul, am Freitag, 7. Juli, um 19 Uhr der Gitarrist Matthias Rapp auf.

Vorverkauf läuft

Für das Benefizkonzert mit dem Mädchchenchor Rottweil, dem "Jungen Chor" St. Ursula Villingen und dem Gitarristen Matthias Rapp am Freitag, 7. Juli, um 19 Uhr in der Kirche St. Peter und Paul (Einlass 18 Uhr) sind die Vorbereitungen weit gediehen. Plakate wurden bereits verteilt, Flyer folgen. Der Kartenvorverkauf findet beim Pfarrbüro in Immendingen sowie bei der Sparkasse Immendingen statt. Telefonische Reservierungen mit Kartenhinterlegung sind gegen Vorkasse möglich. Der Eintritt zu dem Benefizkonzert beträgt 15 Euro für Erwachsene und zehn Euro für Kinder bis 14 Jahren. (feu)