Immendingen Verdacht auf Weltkriegs-Blindgänger zwischen zwischen Immendingen und Zimmern

Brisante Funde im Immendinger Erdreich: Der Kampfmittelbeseitigungsdienst Baden-Württemberg hat im Bereich der Donauaue zwischen Immendingen und Zimmern zwei Stellen entdeckt, an denen Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg vermutet wurden. Sie sollen am Mittwoch, 7. Juni, ab 9 Uhr freigelegt und gegebenenfalls entschärft werden.

Zur Entschärfung müssen die Anwohner bestimmter Straßenbereiche evakuiert werden. Dies teilte die Gemeindeverwaltung am Freitag mit. "Im Falle einer erforderlichen Entschärfung muss das Gebiet innerhalb eines bestimmten Radius um die Fundstelle frei von Personen sein. Ob und in welchem Umfang dies erforderlich ist, lässt sich leider erst nach Freilegung feststellen", erklärte Hauptamtsleiter Manuel Stärk. Eine Evakuierung kann, je nach gefundenemSprengkörper, den Umkreis von 300 Metern, 500 Metern oder, in einem sehr unwahrscheinlichen Fall sogar 1000 Metern betreffen. Im Falle eines 1000-Meter-Radius werden eine Entschärfung und eine damit einhergehende Evakuierung erst am Folgetag, 8. Juni, durchgeführt."Alle Anwohner, die im Falle einer Evakuierung betroffen sind, werden zeitnah durch die Gemeinde Immendingen gesondert per Post informiert", kündigte der Hauptamtsleiter an.

Die betroffenen Gebiete werden nach Freilegung undUntersuchung im Falle einer Evakuierung vormittags geräumt und nach erfolgreicher Entschärfung des Sprengkörpers im Laufe des Tages wieder freigegeben.Ob eine Evakuierung stattfindet, wird unter anderem durch Feuerwehr, Polizei und die Gemeinde Immendingen öffentlich bekannt gegeben. Die Gemeindeverwaltung erinnert, dass nicht nur Wohngebiete, sondern auch Wälder und Wiesen, überwiegend im Bereich der Donauaue, bei einer Evakuierungbetroffen sind und ein Aufenthalt dort ebenfalls nicht möglich ist. Die Feuerwehr wird in Zusammenarbeit mit der Polizei das gesperrte Gebiet kontrollieren.In Evakuierungszeitraum wird die B311 gesperrt und weitläufig umgeleitet sein. Es werd zudem zu Beeinträchtigungen des Bus- und Bahnverkehrs kommen. DieHaltestellen in Immendigen werden nicht bedient werden.

"Wir haben die Bitte an alle Betroffenen, den Tag wenn möglich außerhalb des Evakuierungsgebietes zu verbringen und beispielsweise für einen Ausflug mitder Familie oder den Besuch bei Freunden zu nutzen", so Stärk.Jeder, der sich nicht im Evakuierungsgebiet aufhält und dieses rechtzeitig verlässt unterstützt die Arbeit der Feuerwehr und der Polizei erheblich.Für all diejenigen, denen es nicht möglich ist den Tag außerhalb des betroffenen Gebietes zu verbringen, steht die Donauhalle in Immendingen als zentraler Anlauf- und Aufenthaltspunkt während der Evakuierung zur Verfügung. Für ältere und gehbehinderte Menschen werden bei Bedarf ein Fahrdienst und gegebenenfalls ein Krankentransport eingerichtet.

Mit Hilfe eines Fragebogens, der rechtzeitig an alle Betroffenen verteilt werden wird, können die Bürger den Bedarf an einem Fahrdienst oder Krankentransport anmelden. Zeitnah sollen weitere Informationen an alle betroffenen Personen undGewerbebetriebe erfolgen.

Evakuierung

Im Falle einer Evakuierung bis zu einem 500-Meter-Radius sind folgende Straßen ganz oder teilweise betroffen:

Immendingen: Bahnhofstraße, Güterbahnhofsstraße, Iltishalde, Iltishaldenweg, Im Gewerbepark, Kastanienweg, Klein Öschle, Schwarzwaldstraße, Waldstraße

Zimmern: Am Freizeitzentrum, Güterbahnhofstraße, Kreutzerweg, Mozartstraße, Offenbachweg, Schubertstraße, Schwarzwaldstraße