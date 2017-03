Immendingen VdK-Ortsgruppe Immendingen feiert 70-jähriges Bestehen

Mitgliederzahl ist mittlerweile auf 504 Personen angestiegen. Am 29. Oktober wird runder Geburtstag gefeiert.

Ein ambitioniertes Veranstaltungsprogramm bietet der Sozialverband VdK, Ortsgruppe Immendingen, seinen Mitgliedern auch im laufenden Jahr. Nach der vom Vorsitzenden Rupert Engesser in der Mitgliederversammlung gegebenen Vorschau gibt es wieder eine Fülle von Veranstaltungen, darunter auch mehrtägige Reisen nach Oberbayern und in den Harz. Den Höhepunkt bildet das 70-jährige Bestehen des Ortsverbandes, das am 29. Oktober gefeiert wird.

Die durch Silvia Neubauer gegebenen Berichte verdeutlichten, dass sich der Ortsverband nach wie vor auf Erfolgskurs befindet. Dies ist der große Verdienst des Vorsitzenden. Seit der Amtsübernahme im Jahr 1996 hat Rupert Engesser mit viel Herzblut beispielhafte Aufbauarbeit für den Verein geleistet, die reiche Früchte trägt. Er konnte die Mitgliederzahl von damals 55 auf aktuell 504 steigern. Seit 2001 führt er zudem den Kreisverband als erster Vorsitzender. Er wird von seiner Ehefrau Monika nachhaltig unterstützt.

Barrierefreiheit wichtig

In seinem Grußwort berichtete Bürgermeister Markus Hugger über die voranschreitende wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde und informierte über die weiteren Vorhaben, die teilweise bereits auf den Weg gebracht wurden. Hierzu zählen auch die Bemühungen im Kernort eine weitergehende Aufenthaltsqualität zu schaffen. "Eine wichtige Aufgabe wird auch in der Barrierefreiheit gesehen", so Hugger. Immer wieder darauf angesprochen, ist er auch bereit, zusammen mit dem VdK eine Bedarfsabfrage zu machen, ob ein weiteres Projekt für betreutes Wohnen verwirklicht werden soll. Er würdigte, wie alle nachfolgenden Grußwortredner, das verdienstvolle Wirken Rupert Engessers.

Bezirksvorsitzender Uwe Würthenberger freute sich über das volle Haus und ging im Einzelnen auf aktuelle sozialpolitische Themen ein. Bedenklich stimmte seine Information, wonach in Deutschland 13 Millionen Menschen von Armut bedroht seien. Rolf Bisser, Leiter des Tuttlinger Versorgungsamtes, ist ebenfalls immer ein gern gesehener Gast in Immendingen. Er berichtete von einer auf 16 165 Personen angestiegnen Zahl von Schwerbehinderten im Landkreis, die über dem Landesdurchschnitt liege. Er warb um Verständnis, wenn das Amt nicht allen Anträgen entsprechen könne. Sich Gedanken darüber zu machen, wie in der Gesellschaft des langen Lebens das Alter, insbesondere das Wohnen bei steigenden Heimkosten gestaltet wird, regte Martin Stützler an, Vorsitzender des Kreisseniorenrates.

Eine stolze Leistungsbilanz präsentierte der Vorsitzende in seinem Tätigkeitsbericht. Wichtig ist es ihm, den Ratsuchenden fachliche Hilfe in allen sozialen Belangen zu bieten. Zusätzlich wurde im Berichtszeitraum erneut eine Vielzahl von gesellschaftlichen Aktivitäten geboten. Die monatlichen Kaffeenachmittage erweisen sich als wichtigen Ort der Begegnung.

Einblick in die Finanzen gab Monika Engesser. Den Bericht als Schriftführer gab Bernhard Greiner. Das Grußwort des Kreisverbandes verlas für den verhinderten zweiten Vorsitzenden Kurt Metzger Heinrich Klug.