Immendingen VdK Immendingen feiert sieben Jahrzehnte Bestehen

Sozialverband plant abwechslungsreiches Jahresprogramm für Mitglieder und Teilnehmer aus der Region.

Für Immendingen und die Region hat sich der VdK-Sozialverband im zurückliegenden Jahr einmal mehr als eine solidarische Gemeinschaft bewiesen. Der Verband ist eine starke Lobby für Menschen, die Hilfe brauchen und benachteiligt sind. Im kommenden Jahr wird der Ortsverband 70 Jahre alt. Der runde Geburtstag wird mit einer Feier begangen, die Teil eines umfangreichen Jahresprogramms für Mitglieder und Interessenten aus dem gesamten Umland ist.

"Unter dem Motto 'Gemeinsam statt einsam' haben wir wieder ein interessantes und abwechslungsreiches. Jahresprogamm für 2017 zusammengestellt," so VdK-Vorsitzender Rupert Engesser, der Anfang des Jahres für sein ehrenamtliches und soziales Engagement mit der Landesehrennadel ausgezeichnet wurde. Im Einzelnen sind folgende Unternehmungen und Aktionen vom VdK geplant:

Ein Kaffeenachmittag mit Film der VdK-Reisen 2016 (Donnerstag, 16. Februar); die Mitgliederversammlung im katholischen Pfarrheim (Sonntag, 5. März); ein Einkaufsbummel in Mengen mit Besuch der Firma Hepp (Dienstag, 11. April); eine Baustellenführung auf dem Gelände der Firma Daimler (sonntags ab Mai); ein Spargelessen (Dienstag, 16. Mai); das Pfingstrosenfest im Pfarrheim in Hattingen (Fronleichnam, Donnerstag, 15. Juni); eine Drei-Tage-Reise nach Bad Tölz in Oberbayern (Freitag, 7. Juli bis Sonntag, 9. Juli) und das Grillfest (Donnerstag, 20. Juli).

Am Dienstag, 8. August, wird das Kraftwerk Rheinfelden besichtigt. Am Samstag, 26. August, steht wieder das beliebte VdK-Familienfest auf dem Programm. Vom Mittwoch, 13. September bis Sonntag, 17. September folgt die große, fünftägige Reise in den Harz und nach Bad Sachsa. Am Dienstag, 10. Oktober ist wieder eine Fahrt ins Blaue mit zunächst unbekanntem Reiseziel geplant. Der 70. Geburtstag des VdK-Ortsverbands Immendingen wird am Sonntag, 29. Oktober gefeiert. Am Samstag, 18. November wirkt der VdK an der feier zum Volkstrauertag mit. Die Weihnachtsfeier findet am Sonntag, 10. Dezember statt. Noch offen ist der Termin für eine Fahrt zum Weihnachtszauber im Dezember.

Jeden dritten Donnerstag im Monat findet der VdK-Kaffeenachmittag. im Landgasthof "Kreuz" in Immendingen statt, an dem Mitglieder und Freunde teilnehmen können. Informationen und Unterlagen für die beiden Reisen des Sozialverbands im kommenden Jahr sind beim VdK-Vorsitzenden Rupert Engesser, Telefon 07462/6955, erhältlich.