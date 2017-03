Immendingen TuS Immendingen findet keinen neuen Jugendleiter

Vorsitzender Eduard Frank übernimmt zusätzlich kommissarische Leitung der Abteilung mit über 100 Jugendlichen.

Mit einem eindringlichen Appell an die Mitglieder, sich mehr für ihren Verein zu engagieren startete Vorsitzender Eduard Frank die Hauptversammlung des Sportvereins 1920 TuS Immendingen. Frank, am Freitag nach 16-jähriger Amtszeit erneut als Vorsitzender im Amt bestätigt, hat seit einigen Tagen mangels anderer Interessenten auch die kommissarische Leitung der über 100 junge Kicker umfassenden Jugendabteilung übernommen. Auf seine Forderung hin wurde der Vorstand bei den Wahlen im Lauf der TuS-Hauptversammlung um vier neue Kräfte vergrößert. Neuer zweiter Vorsitzender ist Joachim Fischer.

Sportlich hat der Verein vor allem im vergangenen Jahr einen Erfolg gefeiert, wie Frank in seinem Bericht erläuterte. Der Meisterschaft folgte dann allerdings ein erster, und im November ein zweiter Trainerwechsel. Derzeit trainieren Kadir Ibis und sein Vize Marek Czerwonka die erste Mannschaft, die in der laufenden Saison auf dem 14. Tabellenplatz und damit in der Abstiegszone der Bezirksliga-Tabelle steht. Frank hob hervor, es sei wichtig, dass das Team und die A-Jugend baldmöglichst auf dem neuen Trainingsplatz am Talmannsberg trainieren können.

Über ein für den Verein finanziell sehr positiv verlaufenes Jahr berichtete Kassierer Lothar Fritsch. Für den Aktivenbereich Fußball verlas Mario Sterk den Jahresbericht von Dimitri Arapati, über die Jugendteams mit Mannschaften von Bambini bis zur A-Jugend berichtete Bernd Höfler, über die AH-Abteilung anstelle von Laurent Lopez Rainer Urban, über die Tischtennisabteilung informierte Alfred Böhler und über die Badminton-Abteilung Matthias Münzer. Alle Abteilungsleiter wurden für ein weiteres Jahr in ihren Ämtern bestätigt, wobei Eduard Frank Bernd Höfler ablöst und vorerst kommissarisch die Jugendabteilung leitet.

Für 20-jährige Treue zum Verein ehrten Frank und Joachim Fischer folgende Mitglieder: Alfred Betsche, Markus Börtzler, Joachim Graf, Claus Kramer, Karlheinz Krause, Jörg Riedzek, Volker Sauter und Bernd Schmid. Günter Kehm und Konrad Riegger sind seit 35 Jahren im TuS. Die Neuwahlen unter Leitung von Bürgermeister-Stellvertreter Gerhard Walter ergaben: Eduard Frank bleibt Vorsitzender, Joachim Fischer wird sein Vize. Gewählt wurden außerdem Lothar Fritsch (Kassierer), Hans-Peter Neumann (neuer Schriftführer), Hermann Katschnig und Konrad Riegger (Kassenprüfer) sowie erstmals vier Beisitzer für die Bereiche Technik und Veranstaltungen Maikel Wiedmann, Giuseppe Lappanese, Uwe Wiedmann und Marcel Winkler.